Μεγάλη φωτιά σε διαμέρισμα στη Δραπετσώνα – Η Πυροσβεστική απομάκρυνε μητέρα και γιο

Πυρκαγιά ξέσπασε τα ξημερώματα της Πέμπτης σε διαμέρισμα του πρώτου ορόφου πολυκατοικίας στη Δραπετσώνα, στο δήμο Πειραιά.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε η ΕΡΤ στο διαμέρισμα έμεναν μια μητέρα και ο γιος της που έχουν απομακρυνθεί εγκαίρως.

Αυτή τη στιγμή επιχειρούν 20 πυροσβέστες με 6 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα.

#Πυρκαγιά σε διαμέρισμα στο δήμο Πειραιά Αττικής. Επιχειρούν 20 #πυροσβέστες με 6 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) May 21, 2026

Έχουν εκκενωθεί οι υπόλοιποι όροφοι, ενώ μια γυναίκα στον τρίτο όροφο, ευρισκόμενη σε κατάσταση σοκ αρνιόταν μέχρι πρότινος να εγκαταλείψει την περιουσία της.

Μέχρι στιγμής δεν έχει αναφερθεί κάποιος τραυματισμός.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι η πυρκαγιά ξέσπασε ενδεχομένως απο έκρηξη από μπουκάλας αερίου.

Πηγή: Ertnews