Μεγάλη φωτιά σε διαμέρισμα στη Δραπετσώνα – Η Πυροσβεστική απομάκρυνε μητέρα και γιο

Γιωργος Λαμπρόπουλος

Κοινωνία

fotia
Πυρκαγιά ξέσπασε τα ξημερώματα της Πέμπτης σε διαμέρισμα του πρώτου ορόφου πολυκατοικίας στη Δραπετσώνα, στο δήμο Πειραιά.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε η ΕΡΤ στο διαμέρισμα έμεναν μια μητέρα και ο γιος της που έχουν απομακρυνθεί εγκαίρως.

Αυτή τη στιγμή επιχειρούν 20 πυροσβέστες με 6 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα.

Έχουν εκκενωθεί οι υπόλοιποι όροφοι, ενώ μια γυναίκα στον τρίτο όροφο, ευρισκόμενη σε κατάσταση σοκ αρνιόταν μέχρι πρότινος να εγκαταλείψει την περιουσία της.

Μέχρι στιγμής δεν έχει αναφερθεί κάποιος τραυματισμός.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι η πυρκαγιά ξέσπασε ενδεχομένως απο έκρηξη από μπουκάλας αερίου.

Πηγή: Ertnews

