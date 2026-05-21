Μαρία Ηλιάκη: Η τρυφερή ανάρτηση για την επέτειο 8 χρόνων σχέσης με τον Στέλιο Μανουσάκη – Δείτε τη φωτογραφία

Η Μαρία Ηλιάκη και ο Στέλιος Μανουσάκης συμπλήρωσαν οκτώ χρόνια σχέσης και επέλεξαν να μοιραστούν τη χαρά τους με τους διαδικτυακούς τους φίλους μέσα από μια ιδιαίτερα τρυφερή ανάρτηση.

Με αφορμή την επέτειό τους, η Μαρία Ηλιάκη δημοσίευσε στο Instagram μια συγκινητική ανάρτηση αφιερωμένη στον σύντροφό της, εκφράζοντας δημόσια την αγάπη και τη σύνδεση που τους ενώνει όλα αυτά τα χρόνια.

«Πάντα μαζί …8 χρόνια οι 2 μας στα δύσκολα και τα εύκολα να αγαπιόμαστε», έγραψε.

Το αγαπημένο ζευγάρι γνωρίστηκε το 2018, ενώ το 2021 ήρθε στον κόσμο η κόρη τους, Κατερίνα, ολοκληρώνοντας την οικογενειακή τους ευτυχία. Λίγο πριν γίνουν γονείς, είχαν ήδη επισημοποιήσει τη σχέση τους υπογράφοντας σύμφωνο συμβίωσης.