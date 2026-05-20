Συγκλονίζει η Ιωάννα Παλιοσπύρου: «Έξι χρόνια από τη μέρα που πίστεψα πως όλα τελείωσαν»

Ήταν 20 Μαΐου του 2020, όταν η ζωή της Ιωάννας Παλιοσπύρου άλλαξε. Η γυναίκα που έγινε σύμβολο δύναμης, πηγαίνοντας στη δουλειά της στην Καλλιθέα, δέχτηκε επιτέθηκε με βιτριόλι από την Έφη Κακαράντζουλα. Με αφορμή την συμπλήρωση έξι ετών από εκείνη την ημέρα, η νικήτρια της ζωής, η οποία αγαπήθηκε από το πανελλήνιο, πραγματοποίησε μία ανάρτηση στο προφίλ της στο Instagram.

Στην ανάρτησή της, η Ιωάννα Παλιοσπύρου έγραψε: «Έξι χρόνια σε μια μάχη άδικη. Σήμερα γιορτάζω τη δύναμη, την αντοχή και την αναγέννηση. Έμαθα πως η ζωή μετριέται στις φορές που ενώ πέφτεις την επιλέγεις ξανά.

Ενώ γκρεμίστηκαν τα πάντα, τα έχτισα όλα από την αρχή. Κοιτάζοντας πίσω, σε μια διαδρομή γεμάτη πόνο και δάκρυα, μπορώ πλέον να πω κάτι με σιγουριά: “Αξίζει κάθε λεπτό”.

Η ζωή είναι το πιο όμορφο δώρο. Μην το αμφισβητήσεις ποτέ. Μόνο δες την κατάματα και χαμογέλασέ της… Έξι χρόνια μετά… διαλέγω τη ζωή.

Αν διαβάζεις αυτό και περνάς τη δική σου δύσκολη μάχη… μείνε εδώ. Μην τα παρατήσεις. Σε αγαπάμε!».

Επιπλέον, στη λεζάντα ανέφερε: «Η αλήθεια που έζησα. Lesson #6. Έξι χρόνια από τη μέρα που πίστεψα πως όλα τελείωσαν. Και όμως… ήταν η μέρα που άρχισα να ξαναγεννιέμαι. Η ζωή είναι το πιο όμορφο δώρο. Ακόμα κι όταν όλα γκρεμίζονται, αξίζει χίλιες φορές να τα χτίσεις ξανά από την αρχή.

Μείνε εδώ, μπορούμε να το κάνουμε μαζί. Έξι χρόνια μετά… διαλέγω ακόμα τη ζωή».