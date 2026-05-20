Συγκλονίζει η Ιωάννα Παλιοσπύρου: «Έξι χρόνια από τη μέρα που πίστεψα πως όλα τελείωσαν»

Ελένη Φλισκουνάκη

Κοινωνία

Ιωάννα Παλιοσπύρου
Φωτογραφία: Instagram/ioanna_paliospirou
Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Ήταν 20 Μαΐου του 2020, όταν η ζωή της Ιωάννας Παλιοσπύρου άλλαξε. Η γυναίκα που έγινε σύμβολο δύναμης, πηγαίνοντας στη δουλειά της στην Καλλιθέα, δέχτηκε επιτέθηκε με βιτριόλι από την Έφη Κακαράντζουλα. Με αφορμή την συμπλήρωση έξι ετών από εκείνη την ημέρα, η νικήτρια της ζωής, η οποία αγαπήθηκε από το πανελλήνιο, πραγματοποίησε μία ανάρτηση στο προφίλ της στο Instagram.

Η Ιωάννα Παλιοσπύρου στέλνει συγκινητικό μήνυμα ψυχικής δύναμης με φωτογραφίες από την αποκατάστασή της – «Χτίζω τον εαυτό μου ξανά»

Στην ανάρτησή της, η Ιωάννα Παλιοσπύρου έγραψε: «Έξι χρόνια σε μια μάχη άδικη. Σήμερα γιορτάζω τη δύναμη, την αντοχή και την αναγέννηση. Έμαθα πως η ζωή μετριέται στις φορές που ενώ πέφτεις την επιλέγεις ξανά.

Ενώ γκρεμίστηκαν τα πάντα, τα έχτισα όλα από την αρχή. Κοιτάζοντας πίσω, σε μια διαδρομή γεμάτη πόνο και δάκρυα, μπορώ πλέον να πω κάτι με σιγουριά: “Αξίζει κάθε λεπτό”.

Η Ιωάννα Παλιοσπύρου χαίρεται την 4η δεκαετία της στις Μαλδίβες: «Έκανα λογαριασμό και είμαι κερδισμένη» – Δείτε το βίντεο

Η ζωή είναι το πιο όμορφο δώρο. Μην το αμφισβητήσεις ποτέ. Μόνο δες την κατάματα και χαμογέλασέ της… Έξι χρόνια μετά… διαλέγω τη ζωή.

Αν διαβάζεις αυτό και περνάς τη δική σου δύσκολη μάχη… μείνε εδώ. Μην τα παρατήσεις. Σε αγαπάμε!». 

Ιωάννα Παλιοσπύρου: Με ολόσωμο μαγιό στις εξωτικές Μαλδίβες – Δείτε τις φωτογραφίες

Επιπλέον, στη λεζάντα ανέφερε: «Η αλήθεια που έζησα. Lesson #6. Έξι χρόνια από τη μέρα που πίστεψα πως όλα τελείωσαν. Και όμως… ήταν η μέρα που άρχισα να ξαναγεννιέμαι. Η ζωή είναι το πιο όμορφο δώρο. Ακόμα κι όταν όλα γκρεμίζονται, αξίζει χίλιες φορές να τα χτίσεις ξανά από την αρχή.

Μείνε εδώ, μπορούμε να το κάνουμε μαζί. Έξι χρόνια μετά… διαλέγω ακόμα τη ζωή».

Μοιράσου το:

Προσθέστε το enikos.gr στην Google
σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Σύλλογος εργαζομένων ΨΝΑ: Ο θάνατος ασθενούς φέρνει στο φως τις ελλείψεις προσωπικού

Αργεί να σας πάρει ο ύπνος; Τι σημαίνει και πώς να το αντιμετωπίσετε, σύμφωνα με το Cleveland

Πιερρακάκης: «Πρέπει να αφαιρεθούν κι άλλα βάρη από τις επιχειρήσεις – Είναι μία από τις προτεραιότητές μας»

Εκτινάχθηκε το κόστος δανεισμού των κρατών – Τι σηματοδοτεί και γιατί μας αφορά

Η Locus Robotics εξαγοράζει τη Nexera Robotics για να απογειώσει τις δυνατότητες του ρομπότ Locus Array

Κουίζ: Πόσο καλά γνωρίζεις την ελληνική μυθολογία; Μπορείς να κάνεις το 3 στα 3;
περισσότερα
23:46 , Τετάρτη 20 Μαΐου 2026

Μενίδι: Παιδί οκτώ ετών λήστεψε ηλικιωμένη – Συνεργός του ένα 16χρονο κορίτσι – ΒΙΝΤΕΟ

Σοκάρει το περιστατικό ληστείας ηλικιωμένης στο Μενίδι, καθώς δράστες είναι μία 16χρονη έφηβη ...
23:36 , Τετάρτη 20 Μαΐου 2026

«Χαμόγελο του Παιδιού»: Εξαφάνιση 40χρονου στα Πατήσια

Συναγερμός έχει σημάνει για την εξαφάνιση ενός 40χρονου από τα Πατήσια Αττικής την Τρίτη 19 Μα...
22:47 , Τετάρτη 20 Μαΐου 2026

Οικογενειακή «μαφία» στην Κρήτη: Είχαν κατηγορηθεί ξανά στο παρελθόν τα δύο αδέλφια – Υπάρχουν κι άλλες παρόμοιες περιπτώσεις

Αρνούνται τις κατηγορίες τα τρία μέλη οικογένειας, που κατηγορούνται για το κύκλωμα εκβιασμών ...
21:21 , Τετάρτη 20 Μαΐου 2026

Μπέος κατά Akyla και Καπουτζίδη: «Παρουσιάζεται μια εικόνα τραγική, με ένα παιδί να κουνάει τον κ@@ο του»

Ο δήμαρχος Βόλου Αχιλλέας Μπέος δεν έμεινε για πολύ σιωπηλός, μετά την κατακραυγή για τα όσα ε...
MUST READ

«Ξέρουμε τι δεν ήταν»: Μυστηριώδης σήραγγα-μαμούθ ήρθε στο φως στην Ιερουσαλήμ

Υγεία του εντέρου: 6 απλοί τρόποι για να αυξήσετε την πρόσληψη φυτικών ινών μέσω της διατροφής, σύμφωνα με ειδικούς

Ύπνος: Τα υλικά στα σεντόνια που πρέπει να αποφεύγετε, σύμφωνα με ειδικούς

Βίντεο: Νόμιζε ότι γινόταν διάρρηξη στο σπίτι της και βρήκε δύο αλιγάτορες να παλεύουν