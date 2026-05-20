CENTCOM: Αμερικανοί πεζοναύτες κατέλαβαν και άλλαξαν την πορεία ιρανικού τάνκερ – Βίντεο από το ρεσάλτο

Σε μια νέα επιχείρηση στον Κόλπο του Ομάν προχώρησαν οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ, με την Κεντρική Διοίκηση του αμερικανικού στρατού (CENTCOM) να ανακοινώνει ότι πεζοναύτες πραγματοποίησαν ρεσάλτο σε εμπορικό τάνκερ υπό ιρανική σημαία.

Σύμφωνα με τη CENTCOM, το δεξαμενόπλοιο θεωρήθηκε ύποπτο για απόπειρα παραβίασης του ναυτικού αποκλεισμού που έχει επιβάλει η κυβέρνηση Τραμπ στα λιμάνια του Ιράν.

Ρεσάλτο, έρευνα και αλλαγή πορείας

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση από την Ουάσινγκτον, οι αμερικανικές δυνάμεις προσέγγισαν και επιβιβάστηκαν στο δεξαμενόπλοιο προκειμένου να το ελέγξουν, προχωρώντας στη συνέχεια στην εκτροπή του.

«Οι αμερικανικές δυνάμεις απελευθέρωσαν το πλοίο μετά τη διεξαγωγή έρευνας και αφού έδωσαν οδηγίες στο πλήρωμα του πλοίου να αλλάξει πορεία», ανέφερε χαρακτηριστικά η CENTCOM σε επίσημη ανακοίνωσή της.



Μέχρι στιγμής, δεν έχει υπάρξει κάποιο άμεσο σχόλιο ή επίσημη αντίδραση από τις ιρανικές αρχές σχετικά με το συγκεκριμένο περιστατικό.

91 εξαναγκαστικοί ελιγμοί και 26 διελεύσεις

Το περιστατικό αυτό έρχεται να προστεθεί σε μια μακρά λίστα παρόμοιων στρατιωτικών παρεμβάσεων στην περιοχή, αποτυπώνοντας την ένταση που επικρατεί στις θαλάσσιες διόδους της Μέσης Ανατολής.

Όπως πρόσθεσε η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ στην ανακοίνωσή της, ο αμερικανικός στρατός έχει «ανακατευθύνει» 91 εμπορικά πλοία από τη στιγμή που τέθηκε σε εφαρμογή ο ναυτικός αποκλεισμός της χώρας.

Από την πλευρά τους, οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν (IRGC), ανακοίνωσαν πως τουλάχιστον 26 πλοία διέσχισαν τα Στενά του Ορμούζ το τελευταίο 24ωρο, κατόπιν συντονισμού με τις οδηγίες του.

Πρόσθεσαν ότι μεταξύ των πλοίων περιλαμβάνονταν πετρελαιοφόρα, πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων και άλλα εμπορικά.