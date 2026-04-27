Η Ιωάννα Παλιοσπύρου στέλνει συγκινητικό μήνυμα ψυχικής δύναμης με φωτογραφίες από την αποκατάστασή της – «Χτίζω τον εαυτό μου ξανά»

Σε μια συγκινητική ανάρτηση ενδεικτική του ψυχικού σθένους της, η Ιωάννα Παλιοσπύρου μοιράστηκε στο Instagram μία σειρά φωτογραφιών από το πιο πρόσφατο ταξίδι αποκατάστασης που έκανε.

Μετά από την επίθεση που δέχτηκε με βιτριόλι το 2020, η Ιωάννα Παλιοσπύρου, κάνει ένα μακρύ ταξίδι αποκατάστασης και μοιράζεται στιγμές από αυτό με τους ακόλουθούς της τονίζοντας πως «χτίζει τον εαυτό της ξανά».

«Δεν είναι όμορφο, ούτε εύκολο. Αλλά είναι αληθινό. Κάθε φορά που μπαίνω σε αυτό το δωμάτιο.. ξέρω ότι κάνω ένα βήμα πιο κοντά στη ζωή που θέλω. Χτίζω τον εαυτό μου ξανά. Αυτό που δεν φαίνεται στις φωτογραφίες… είναι η απόφαση να συνεχίζω. Κάθε φορά. Ακόμα κι όταν πονάει. Αποθήκευσέ το για τις μέρες που ξεχνάς πόσο δυνατή είσαι», γράφει στη λεζάντα της ανάρτησής της στο Instagram.

Υπενθυμίζεται ότι σε μια υπόθεση που συγκλόνισε το πανελλήνιο, η περιπέτεια της Ιωάννας Παλιοσπύρου ξεκίνησε στις 20 Μαΐου του 2020, όταν πηγαίνοντας στη δουλειά της στην Καλλιθέα, μία άλλη γυναίκα, από το πουθενά, της επιτέθηκε με βιτριόλι. Η Έφη Κακαράντζουλα, συνελήφθη για την επίθεση και καταδικάστηκε σε κάθειρξη 15 ετών για απόπειρα ανθρωποκτονίας.