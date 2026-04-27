Μάνος Νιφλής: Μας έχει γίνει παλαιότερα πρόταση για εκπομπή μαζί με την Ελισάβετ Μουτάφη – Δείτε το βίντεο

Γιωργος Λαμπρόπουλος

Media & Τηλεοπτικά Νέα

Μάνος Νιφλής

Επιβεβαίωσε ότι πράγματι έχει δεχθεί πρόταση για να παρουσιάσει εκπομπή με τη σύζυγο του, Ελισάβετ Μουτάφη ο Μάνος Νιφλής στην κάμερα της εκπομπής «Χαμογέλα και πάλι» την Κυριακή στο MEGA, ενώ αναφέρθηκε και στο πλήθος των infotainment εκπομπών στην ελληνική τηλεόραση.

«Μας έχει γίνει παλαιότερα πρόταση με την Ελισάβετ να κάνουμε μαζί εκπομπή. Δεν το φοβηθήκαμε αλλά αυτά καθορίζονται, κυρίως, από την Ελισάβετ γιατί εκείνη έχει εντελώς διαφορετικές υποχρεώσεις από ότι είναι οι δικές μου», δήλωσε ο Μάνος Νιφλής στην κάμερα του MEGA.

«Τι μας έχει πιάσει όλους αυτό το πράγμα, το infotainment, στην ελληνική τηλεόραση; Ιnfotainment και ενημέρωση, αλήθεια. Δεν κάνετε και ενημέρωση; Η εκπομπή σας είναι και από αυτές που ξεκίνησαν να κάνουν, μπήκαν στη διαδικασία βαθιάς ενημέρωσης και το κάνει πάρα πολύ καλά», απάντησε επίσης ο Μάνος Νιφλής σε σχετική ερώτηση.

«Βέβαια δεν μπορεί να είσαι συνέχεια στη μίρλα, τη μιζέρια και την καταγγελία. Μιλώ για τις ώρες της εκπομπής μας, δεν είμαστε δελτίο ειδήσεων.

Είμαστε μια εκπομπή που θέλουμε να ενημερώνουμε και να κρατάμε και παρέα. Αυτό δεν καταλαβαίνω γιατί θα μπορούσε να ‘ναι απαγορευτικό, ας πούμε, γιατί… είσαι ενημερωτική εκπομπή και δεν είναι infotainment», συμπλήρωσε.

Δείτε το βίντεο:

