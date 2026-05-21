Ιρανική αντιπροσωπεία στον ΟΗΕ: Το Συμβούλιο Ασφαλείας απέτυχε να σταματήσει τον πόλεμο

Ο Ιρανός πρέσβης στα Ηνωμένα Έθνη, Αμίρ Σαΐντ Ιραβάνι, μιλάει κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του Συμβουλίου Ασφαλείας στην έδρα των Ηνωμένων Εθνών. (AP Photo/Seth Wenig)
Ο απεσταλμένος του Ιράν στον ΟΗΕ, Αμίρ Σαΐντ Ιραβανί, κατήγγειλε την αποτυχία του Συμβουλίου Ασφαλείας να αντιμετωπίσει την «απρόκλητη επίθεση ΗΠΑ-Ισραήλ» στη χώρα του.

«Δυστυχώς, το Συμβούλιο Ασφαλείας δεν κατάφερε να εκπληρώσει τις ευθύνες του απέναντι σε αυτή τη σοβαρή παραβίαση λόγω της παρεμπόδισης ενός μόνιμου μέλους που είναι το ίδιο επιτιθέμενος», δήλωσε ο Ιρανός διπλωμάτης.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το ισραηλινό καθεστώς, καθώς και όσοι βοήθησαν και διευκόλυναν αυτή την επιθετικότητα, πρέπει να φέρουν πλήρη νομική και διεθνή ευθύνη για αυτό το αποτρόπαιο έγκλημα και τις σοβαρές παραβιάσεις. Η ατιμωρησία για τέτοια εγκλήματα όχι μόνο προδίδει τα θύματα, αλλά απειλεί και τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια».

Ο Ιραβανί δήλωσε ότι το Συμβούλιο Ασφαλείας «δεν πρέπει να παραμείνει σιωπηλό ή αδιάφορο στις επαναλαμβανόμενες και καθημερινές αβάσιμες απειλές που διατυπώνει ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών κατά του Ιράν».

Πρόσθεσε δε, ότι η ρητορική του Τραμπ «δημιουργεί ένα επικίνδυνο προηγούμενο».

Πηγή: Al Jazeera

