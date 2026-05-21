Μαρία Καρυστιανού: Σήμερα η παρουσίαση του κόμματος – Το επιτελείο και οι στόχοι

Τα αποκαλυπτήρια του κόμματος της Μαρίας Καρυστιανού θα γίνουν σήμερα (21/5), ενώ χθες η ίδια απηύθυνε μέσω βίντεο ανοιχτό κάλεσμα στους πολίτες. Η παρουσίαση θα γίνει στις 18:30 στο «Ολύμπιον» στην Πλατεία Αριστοτέλους.

H Μαρία Καρυστιανού ευχαρίστησε όσους έχουν στείλει μηνύματα στήριξης και αγάπης, και τονίζει ότι «καθημερινά γινόμαστε όλο και περισσότεροι». Ωστόσο αναφέρει ότι «αυτό τους τρομάζει πολύ. Έτσι μηχανεύονται διάφορα και θα κάνουν ακόμα περισσότερα αλλά ούτε να μας αναχαιτίσουν ούτε να σταματήσουν τον αγώνα μας για δικαιοσύνη μπορούν»

Μάλιστα η κ. Καρυστιανού υποστηρίζει ότι γνωρίζει ότι δίπλα της «θα βρεθούν άνθρωποι φυτευτοί και κακοπροαίρετοι με σκοπό να αμαυρώσουν την καθαρή και ενωτική εικόνα του κινήματος». «Αλλά δεν θα τα καταφέρουν» ξεκαθαρίζει.

«Με ιδιαίτερη χαρά και τιμή σας προσκαλώ να γίνουμε όλοι μια αγκαλιά και να δώσουμε το πιο δυνατό μήνυμα πραγματικής ελπίδας για μια νέα αρχή» καταλήγει η Μαρία Καρυστιανού στο μήνυμά της.

Αναλυτικά το μήνυμα της Μαρίας Καρυστιανού

«Σας ευχαριστώ θερμά για τα μηνύματα στήριξης και αγάπης προς το κίνημά μας. Καθημερινά γινόμαστε όλο και περισσότεροι και αυτό τους τρομάζει πολύ. Έτσι μηχανεύονται διάφορα και θα κάνουν ακόμα περισσότερα αλλά ούτε να μας αναχαιτίσουν ούτε να σταματήσουν τον αγώνα μας για δικαιοσύνη μπορούν.

Γνωρίζουμε ότι δίπλα μας θα βρεθούν άνθρωποι φυτευτοί και κακοπροαίρετοι με σκοπό να αμαυρώσουν την καθαρή και ενωτική εικόνα του κινήματος.

Αλλά δεν θα τα καταφέρουν. Έτσι λοιπόν με ιδιαίτερη χαρά και τιμή σας προσκαλώ αύριο, Πέμπτη, 18:30 στον κινηματογράφο Ολύμπιον στην πλατεία Αριστοτέλους, στην αγαπημένη μας Θεσσαλονίκη, να γίνουμε όλοι μια αγκαλιά και να δώσουμε το πιο δυνατό μήνυμα πραγματικής ελπίδας για μια νέα αρχή».

Ως προσωρινό «πολιτικό γραφείο» λειτουργεί το γραφείο της δικηγόρου Μαρίας Γρατσία στο Κολωνάκι, από όπου καθημερινά περνούν πολίτες, οι οποίοι δηλώνουν συμμετοχή στο νέο εγχείρημα και εκφράζουν τη στήριξή τους στο πρόσωπο της Μαρίας Καρυστιανού.

Τα πρόσωπα «κλειδιά» και η στρατηγική του νέου φορέα

Το πολιτικό αφήγημα που επιχειρεί να χτίσει βασίζεται στην υπέρβαση του παραδοσιακού διαχωρισμού «Αριστερά – Δεξιά», με έμφαση στην έννοια της «δικαιοσύνης», της «ελπίδας» και της «συμμετοχής των πολιτών». Το επιτελείο της αποφεύγει συνειδητά ιδεολογικές ταμπέλες, επιχειρώντας να προσεγγίσει απογοητευμένους ψηφοφόρους από διαφορετικούς πολιτικούς χώρους αλλά και πολίτες που είχαν απομακρυνθεί από τις κάλπες.

Η Μαρία Καρυστιανού προσπαθεί να διαμορφώσει ένα δημόσιο προφίλ που συνδέεται με την αναζήτηση δικαιοσύνης, τις θεσμικές μεταρρυθμίσεις και την ανάγκη πολιτικής και κοινωνικής ανανέωσης.

Μέσα από το σύνθημα «Ξεκινάμε για την Ελπίδα», προβάλλει αιτήματα που αφορούν την ενίσχυση της ανεξαρτησίας της Δικαιοσύνης, τη διαφάνεια στη λειτουργία του κράτους και την αντιμετώπιση των φαινομένων ατιμωρησίας.

Στο στενό επιτελείο της συμμετέχουν πρόσωπα διαφορετικών πολιτικών και επαγγελματικών διαδρομών.

Κοντινός της συνεργάτης είναι ο πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας της Αγίας Πετρούπολης, Στράτος Σιουρδάκης, ο άνθρωπος πίσω από τη ζωντανή μετάδοση της συλλογής υπογραφών στο γραφείο της κυρίας Γρατσία. Μεταξύ των μαθητών του, όπως έχει γνωστοποιήσει, είναι και ο ηθοποιός Νίκος Ζιάγκος, ο οποίος εντάχθηκε τις τελευταίες ημέρες στο κόμμα της κ. Καρυστιανού.

Ο δημοσιογράφος Θανάσης Αυγερινός, ο οποίος εργάζεται ως ανταποκριτής ελληνικών ΜΜΕ στη Ρωσία εδώ και χρόνια, αναμένεται να αναλάβει χρέη εκπροσώπου Τύπου του νεοσύστατου κόμματος, ενώ σημαντική φαίνεται να είναι και η παρουσία της Μαρίας – Χριστίνας Μπακλαβά, η οποία είναι ιδρύτρια του δικτύου NOEMA Solutions, που παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα στρατηγικής επικοινωνίας, δημοσίων σχέσεων και μάρκετινγκ.

Ανάμεσα στους συνεργάτες της κ. Καρυστιανού βρίσκεται ο πρώην βουλευτής Νίκος Γαλανός προερχόμενος από το χώρο του ΠΑΣΟΚ με αρχική αφετηρία το ΚΚΕ, ο οποίος έχει αναλάβει τον πολιτικό σχεδιασμό, ο στρατηγός ε.α. Αθανάσιος Τζουγανάτος, καθώς και ο Βασίλης Κοκοτσάκης, που έγινε γνωστός ως τεχνικός σύμβουλος συγγενών οικογενειών θυμάτων των Τεμπών.