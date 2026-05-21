Ηρώ Σαΐα για Σταύρο Ξαρχάκο: «Είμαστε μαζί 19 χρόνια – Στην αρχή πάλευα να το “σκάσω” γιατί όλοι μου έλεγαν ότι είναι λάθος»

Η Αθηναΐς Νέγκα υποδέχθηκε την Ηρώ Σαΐα στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά» του Action 24, σε μία συζήτηση που κέντρισε το ενδιαφέρον του κοινού. Η γνωστή τραγουδίστρια και ερμηνεύτρια μοιράστηκε προσωπικές στιγμές από την καθημερινότητά της με τον σύζυγό της, τον καταξιωμένο συνθέτη Σταύρο Ξαρχάκο, και τα παιδιά τους. Παράλληλα, η Ηρώ Σαΐα αναφέρθηκε και στα σχόλια, καθώς και στις αρχικές αντιδράσεις, που είχαν προκύψει στην έναρξη της σχέσης τους.

«Δεν είναι ωραίο να βαραίνουν τα παιδιά με το ποιος είναι ο μπαμπάς και η μαμά. Έχουν καταλάβει από τα 5 τους ποιος είναι ο μπαμπάς και η μαμά γιατί έρχονται σε συναυλίες. Αν έρθεις στο σπίτι, θα με δεις να κάνω δουλειές. Είμαι ψυχαναγκαστική και το παλεύω με τον εαυτό μου. Προσπαθώ μερικές φορές να μένει και λίγη σκονίτσα», ανέφερε η Ηρώ Σαΐα.

«Με τα παιδιά κατάλαβα πόσο γρήγορα περνά ο καιρός. Είπα ότι πρέπει να κάνω στροφή στο μυαλό μου και παίζει ρόλο η ωριμότητα» πρόσθεσε.

«Ο μπαμπάς τους παίζει πιο πολύ μαζί τους. Είναι ομάδα. Ποτίζουν λουλούδια, παίζουν ποδοσφαιράκι. Ο μαέστρος έχει φροντίσει να γεμίσει το σπίτι με λουλούδια, καλλιεργεί ορχιδέες. Βρίσκω περισσότερο πιθανό να παίξει πιάνο για τις ορχιδέες. Για εμένα δεν παίζει ποτέ, μόνο σε πολύ ειδικές περιπτώσεις», περιέγραψε.

«Στη σχέση μας με τον Σταύρο υπάρχει πολύ το χιούμορ μεταξύ μας. Μη φανταστείς όμως ότι είναι όλες οι μέρες έτσι, η καθημερινότητα είναι ό,τι χειρότερο για κάθε ζευγάρι με τις υποχρεώσεις. Βλέπω κάτι τέλεια ινσταγκραμικά ζευγάρια… πώς είναι δυνατόν αυτό, μου λες; Δεν είναι πραγματικότητα αυτό», αποκάλυψε.

«Ακόμα και στα 87 του είναι γοητευτικός άντρας»

«Ο Σταύρος είναι ένας πολύ νέος άνθρωπος μέσα του και ένας πολύ γοητευτικός για μένα άντρας έξω του, ακόμα και τώρα στα 87 του χρόνια. Είναι απίστευτο αυτό, φλερτάρουμε για πλάκα. Είμαστε μαζί 18-19 χρόνια, αν και τα πρώτα 4-5 ήμασταν και δεν ήμασταν μαζί. Πάλευα να το “σκάσω”, γιατί όλοι μου έλεγαν ότι είναι λάθος. Ευτυχώς δεν τους άκουσα. Ήταν πάνω από μένα αυτό. Έφευγα αλλά με διεκδικούσε αρκετά, αν και δεν χρειαζόταν. Μόνη μου γύριζα. Προσπαθούσα να φύγω, για να κάνω αυτό που μου έλεγαν οι άλλοι, επηρεαζόμουν. Το ήξεραν πολύ λίγοι άνθρωποι αλλά το πάλευα μόνη μου μέσα μου. Πρέπει να ακούμε την καρδιά μας», εξομολογήθηκε.

