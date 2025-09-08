Ηρώ Σαΐα: «Οι άνθρωποι είναι ο θησαυρός»

Η Ηρώ Σαΐα, μία από τις πιο εκφραστικές φωνές του ελληνικού πενταγράμμου, μοιράζεται με την «R» τις εμπειρίες της από την εκπομπή «Οι θησαυροί του Πόντου», που παρουσιάζει στην ΕΡΤ, αλλά και από την περιοδεία με τον κορυφαίο συνθέτη και σύζυγό της, Σταύρο Ξαρχάκο.

Της ΝΙΚΗΣ ΚΩΤΣΟΥ – ΠΗΓΗ: Realnews

Εχει προ πολλού καταξιωθεί στον χώρο της μουσικής και φέτος επιχειρεί να δοκιμάσει τις δυνάμεις της και στην τηλεόραση. Η Ηρώ Σαΐα παραδέχεται ότι η εκπομπή «Οι θησαυροί του Πόντου», που παρουσιάζει στην ΕΡΤ, έχει ήδη μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά της. «Ολα ξεκίνησαν από μια κουβέντα με την παραγωγό Αννα Παπανικόλα για τις ποντιακές ρίζες μου και την αγάπη μου για τα ποντιακά τραγούδια», λέει η σπουδαία ερμηνεύτρια στη Realnews. Κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων, μάλιστα, επέστρεψε στο χωριό της μητέρας της, την Καλλιθέα Ελασσόνας, όπου ανέσυρε μνήμες από τα παιδικά χρόνια της, ενώ γνώρισε νέους και «σπάνιους Ποντίους που κρατούν με αγάπη τα ήθη και τα έθιμα», όπως εξηγεί. Για εκείνη, οι μεγαλύτερες ανακαλύψεις δεν ήταν αντικείμενα ή μνημεία, αλλά οι ίδιοι οι άνθρωποι.

«Οι μεγαλύτεροι θησαυροί είναι οι Πόντιοι – του χθες, του σήμερα και του αύριο», τονίζει, βαθιά συγκινημένη από την αγάπη τους για την αλησμόνητη πατρίδα, από την αξιοπρέπεια, όταν μιλούν για τη Γενοκτονία, και από την αλληλεγγύη τους. «Θησαυρός είναι οι χοροί, η μουσική, η μαγειρική τους. Πάντα οι άνθρωποι, αυτός είναι ο θησαυρός», λέει η Η. Σαΐα και επικαλείται δύο σπουδαίες γυναίκες που γνώρισε μέσα από την εκπομπή. Η πρώτη ήταν η αείμνηστη Αννα Θεοφυλάκτου, κόρη του ιδρυτή της Ευξείνου Λέσχης Θεσσαλονίκης και η πρώτη γυναίκα οφθαλμίατρος στη Μακεδονία. «Μια αγωνίστρια, χειραφετημένη γυναίκα, που πάλεψε για ισότητα σε μια εποχή που οι γυναίκες δεν είχαν καν δικαίωμα ψήφου». Η δεύτερη, η «γιαγιά Σανκσαρίνα», μια Παρχάραινα που έζησε στα παρχάρια της βόρειας Ελλάδας και εκπροσωπεί τη δύναμη και την καθημερινή πάλη των γυναικών του Πόντου. «Μου θύμισε τη δική μου γιαγιά. Γυναίκες που κράτησαν τις οικογένειες όρθιες, μετέφεραν αξίες και δεν σταμάτησαν ποτέ να έχουν χαρά, πίστη και δύναμη».

Η μετάβαση από το τραγούδι στην παρουσίαση ήταν για την Η. Σαΐα μια πρόκληση. «Δεν θεωρούσα τον εαυτό μου επαγγελματία παρουσιάστρια, ήμουν απλώς ο εαυτός μου. Ισως αυτό να ήταν και το μυστικό της επιτυχίας», σημειώνει. Ωστόσο, η σκηνή και η τηλεόραση δεν αποτελούν δύο διαφορετικούς κόσμους για εκείνη. «Η έρευνα και η αφήγηση συναντιούνται με το πάθος της σκηνής. Στις “Κυρίες του ρεμπέτικου” παρουσίαζα και τραγουδούσα ταυτόχρονα. Σημασία έχει να υπάρχουν αγάπη, πάθος και γνώση». Οσο για το αν νιώθει ότι βρήκε τον δρόμο της; «Ο δρόμος ενός καλλιτέχνη είναι πάντα ανοιχτός, γεμάτος προκλήσεις. Ετσι θέλω να είναι και ο δικός μου», απαντά.

Οικογενειακή ισορροπία

Το καλοκαίρι τη βρήκε δίπλα στον κορυφαίο συνθέτη και σύζυγό της, Σταύρο Ξαρχάκο, σε μια μουσική περιοδεία σε αρχαιολογικούς χώρους. «Κάθε φορά που πατώ στη σκηνή είναι για εμένα ιερή στιγμή, αλλά οι συναυλίες αυτές είχαν κάτι μυσταγωγικό. Σε αυτούς τους εμβληματικούς χώρους, η μουσική του Σταύρου ηχούσε σαν μεταφυσική εμπειρία. Κάτι μαγικό συνέβαινε», τονίζει, ενώ αναφέρεται και στο Ηρώδειο, όπου ετοιμάζεται να εμφανιστεί: «Το περιμένω με χαρά και προσμονή, σαν να είναι η πρώτη μου φορά! Είναι η κορύφωση του “Ταξιδιού στο φως”. Το φως το δικό μου, που ενισχύεται από την ύπαρξη των παιδιών μου». Η μητρότητα εξάλλου την άλλαξε όχι μόνο δομικά, αλλά και ως προς τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεται την καθημερινότητα.

«Νόμιζα πως έκανα πολλά πριν αποκτήσω παιδιά. Τελικά δεν ήξερα τι σημαίνει πραγματική οργάνωση και πειθαρχία. Με αγάπη, όμως, όλα γίνονται». Αν της ζητήσει κάποιος να χωρέσει σε μία φράση αυτό που ζει σήμερα, η Η. Σαΐα λέει χαμογελώντας: «Ηταν δίκαιο και γίνεται σιγά-σιγά πράξη». Τα άμεσα σχέδιά της περιλαμβάνουν εμφανίσεις με θέμα τις «Κυρίες του ρεμπέτικου» και την κυκλοφορία σχετικών τραγουδιών. Το 2026 αναμένεται ένας νέος δίσκος με έργα του Στ. Ξαρχάκου, τα περισσότερα εκ των οποίων είναι ολοκαίνουργια. Ωστόσο, εκείνη επιλέγει να παραμένει προσγειωμένη. «Οταν οι άνθρωποι κάνουν σχέδια, ο Θεός χαμογελά. Σκέφτομαι μόνο να είμαι υγιής και χαρούμενη. Ολα τα υπόλοιπα έρχονται μόνα τους», εξηγεί.