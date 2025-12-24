ΗΠΑ: Κυρώσεις σε πέντε Ευρωπαίους αξιωματούχους για τη ρύθμιση των ψηφιακών υπηρεσιών – Σφοδρές αντιδράσεις

Η διπλωματία των ΗΠΑ ανακοίνωσε την Τρίτη την επιβολή κυρώσεων σε πέντε προσωπικότητες στην Ευρώπη στρατευμένες στην υπόθεση της αυστηρότερης ρύθμισης των ψηφιακών υπηρεσιών, απαγορεύοντάς τους την είσοδο, τη διαμονή και κάθε δραστηριότητα στην αμερικανική επικράτεια — συμπεριλαμβανομένου ιδίως του Γάλλου πρώην επιτρόπου Τιερί Μπρετόν.

Οι ενέργειες των προσώπων αυτών είχαν σκοπό την επιβολή «λογοκρισίας» σε βάρος αμερικανικών συμφερόντων, δικαιολόγησε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

«Εδώ και πάρα πολύ καιρό, ιδεολόγοι στην Ευρώπη διεξάγουν συντονισμένες προσπάθειες για να αναγκάσουν αμερικανικές (ψηφιακές) πλατφόρμες να τιμωρούν αμερικανικές απόψεις στις οποίες αντιτίθενται», υποστήριξε ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο μέσω X.

«Η κυβέρνηση (του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ) Τραμπ δεν θα ανέχεται πλέον τέτοιες κατάφωρες ενέργειες εξωχώριας λογοκρισίας», πρόσθεσε.

For far too long, ideologues in Europe have led organized efforts to coerce American platforms to punish American viewpoints they oppose. The Trump Administration will no longer tolerate these egregious acts of extraterritorial censorship. Today, @StateDept will take steps to… — Secretary Marco Rubio (@SecRubio) December 23, 2025

Ο Τιερί Μπρετόν διετέλεσε επίτροπος αρμόδιος για την εσωτερική αγορά από το 2019 ως το 2024, με ευρείες αρμοδιότητες, ιδιαίτερα στον τομέα των ψηφιακών υπηρεσιών, της τεχνολογίας και της βιομηχανίας.

Τα άλλα τέσσερα πρόσωπα στα οποία επιβάλλονται κυρώσεις είναι στελέχη μη κυβερνητικών οργανώσεων που μάχονται εναντίον της παραπληροφόρησης και του λόγου μίσους στο διαδίκτυο: ο Ιμράν Άχμεντ, η Κλερ Μέλφορντ, η Άννα-Λένα φον Χόντενμπεργκ, ιδρύτρια της γερμανικής HateAid, και η Γιοζεφίνε Μπαλόν, διευθύνουσα σύμβουλος της ίδιας ΜΚΟ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ εξαπέλυσε ευρείας κλίμακας επίθεση εναντίον των κανονισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον τομέα της τεχνολογίας και των ψηφιακών υπηρεσιών, ιδίως αυτών που επιβάλλουν υποχρεώσεις στις ψηφιακές πλατφόρμες να επισημαίνουν και δυνητικά να αφαιρούν προβληματικό περιεχόμενο — κάτι που η σημερινή κυβέρνηση των ΗΠΑ θεωρεί λογοκρισία.

Η ΕΕ διαθέτει πιθανόν το πιο ισχυρό νομικό οπλοστάσιο στον κόσμο όσον αφορά τη ρύθμιση του τομέα των ψηφιακών υπηρεσιών.

Η Γαλλία «καταδικάζει με τον πλέον έντονο τρόπο» τις κυρώσεις των ΗΠΑ στον Μπρετόν

Η διπλωματία της Γαλλίας καταδίκασε «με τον πλέον έντονο τρόπο» τις κυρώσεις που ανακοίνωσε πως επιβάλλει η κυβέρνηση των ΗΠΑ σε πέντε προσωπικότητες στην Ευρώπη στρατευμένες στην αυστηρότερη ρύθμιση των ψηφιακών υπηρεσιών και της παραπληροφόρησης στο διαδίκτυο, συμπεριλαμβανομένου του Γάλλου πρώην επιτρόπου Τιερί Μπρετόν.

«Η Γαλλία καταδικάζει με τον πλέον έντονο τρόπο τους περιορισμούς στις θεωρήσεις διαβατηρίου που επιβλήθηκαν από τις ΗΠΑ σε βάρος του Τιερί Μπρετόν, πρώην υπουργού και ευρωπαίου επιτρόπου, και σε βάρος άλλων ευρωπαϊκών προσωπικοτήτων», τόνισε μέσω X ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών Ζαν-Νοέλ Μπαρό (με ταυτόχρονες αναρτήσεις του στα γαλλικά και στα αγγλικά).

«Οι λαοί της Ευρώπης είναι ελεύθεροι και κυρίαρχοι και δεν μπορούν να επιτρέψουν οι κανόνες που διέπουν τον ψηφιακό χώρο τους να τους επιβάλλονται από άλλους», πρόσθεσε ο κ. Μπαρό, ο οποίος συνομίλησε τηλεφωνικά νωρίτερα με τον κ. Μπρετόν.

Ο Γάλλος ΥΠΕΞ θύμισε ότι η πράξη (ο κανονισμός της ΕΕ) για τις ψηφιακές υπηρεσίες (Digital Services Act, DSA) «υιοθετήθηκε δημοκρατικά στην Ευρώπη για να διασφαλιστεί ότι αυτό που είναι παράνομο εκτός ψηφιακού κόσμου είναι επίσης (παράνομο) στον ψηφιακό κόσμο». «Δεν έχει καμιά εξωχώρια επίπτωση και δεν αφορά σε καμιά περίπτωση τις ΗΠΑ», επέμεινε.

France strongly condemns the visa restriction imposed by the United States on Thierry Breton, former minister and European Commissioner, and four other European figures. The Digital Services Act (DSA) was democratically adopted in Europe to ensure that what is illegal offline is… — Jean-Noël Barrot (@jnbarrot) December 23, 2025

Από την πλευρά του, ο υφυπουργός αρμόδιος για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις Μπενζαμέν Αντάντ εξέφρασε «υποστήριξη στον Τιερί Μπρετόν και στις άλλες τέσσερις προσωπικότητες στις οποίες επιβλήθηκαν κυρώσεις από τις ΗΠΑ», επίσης μέσω X.

«Το κράτος δικαίου μας και η κυριαρχία μας δεν μπορούν επ’ ουδενί να αμφισβητούνται από εξωτερικούς παράγοντες», πρόσθεσε ο κ. Αντάντ.

Soutien à @ThierryBreton et aux quatre personnalités sanctionnées par les États-Unis. Notre État de droit, notre souveraineté ne peuvent en aucun cas être remis en question par des acteurs extérieurs. https://t.co/3tSWoT7vy5 — Benjamin Haddad (@benjaminhaddad) December 23, 2025

Ο Μπρετόν καταγγέλλει «άνεμο μακαρθισμού»

Ο Γάλλος πρώην επίτροπος Τιερί Μπρετόν στηλίτευσε τον «άνεμο μακαρθισμού» που πνέει στις ΗΠΑ, η κυβέρνηση των οποίων ανακοίνωσε πως του επιβάλλει απαγόρευση εισόδου, διαμονής και κάθε δραστηριότητας στην επικράτειά της, όπως και σε άλλες τέσσερις προσωπικότητες στην Ευρώπη στρατευμένες στην αυστηρότερη ρύθμιση των ψηφιακών υπηρεσιών.

«Πνέει ξανά άνεμος μακαρθισμού;» διερωτήθηκε ρητορικά ο Γάλλος τη νύχτα της Τρίτης προς Τετάρτη μέσω X, παραπέμποντας στο αντικομμουνιστικό κυνήγι μαγισσών του οποίου ηγήθηκε ο αμερικανός γερουσιαστής Τζόσεφ Μακάρθι τα χρόνια του 1950.

Ο κ. Μπρετόν θύμισε πως «το 90% του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου –δημοκρατικά εκλεγμένου– και των 27 κρατών μελών ψήφισε ομόφωνα τη DSA», την ευρωπαϊκή πράξη (κανονισμό) για τις ψηφιακές υπηρεσίες. «Στους αμερικανούς φίλους μας: ‘η λογοκρισία δεν βρίσκεται εκεί που νομίζετε’», συμπλήρωσε.