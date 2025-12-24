ΗΠΑ: Κυρώσεις σε πέντε Ευρωπαίους αξιωματούχους για τη ρύθμιση των ψηφιακών υπηρεσιών – Σφοδρές αντιδράσεις

Σήφης Γαρυφαλάκης

διεθνή

Στέιτ Ντιπάρτμεντ
πηγή: AP Photo/Jose Luis Magana

Η διπλωματία των ΗΠΑ ανακοίνωσε την Τρίτη την επιβολή κυρώσεων σε πέντε προσωπικότητες στην Ευρώπη στρατευμένες στην υπόθεση της αυστηρότερης ρύθμισης των ψηφιακών υπηρεσιών, απαγορεύοντάς τους την είσοδο, τη διαμονή και κάθε δραστηριότητα στην αμερικανική επικράτεια — συμπεριλαμβανομένου ιδίως του Γάλλου πρώην επιτρόπου Τιερί Μπρετόν.

Οι ενέργειες των προσώπων αυτών είχαν σκοπό την επιβολή «λογοκρισίας» σε βάρος αμερικανικών συμφερόντων, δικαιολόγησε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

«Εδώ και πάρα πολύ καιρό, ιδεολόγοι στην Ευρώπη διεξάγουν συντονισμένες προσπάθειες για να αναγκάσουν αμερικανικές (ψηφιακές) πλατφόρμες να τιμωρούν αμερικανικές απόψεις στις οποίες αντιτίθενται», υποστήριξε ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο μέσω X.

«Η κυβέρνηση (του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ) Τραμπ δεν θα ανέχεται πλέον τέτοιες κατάφωρες ενέργειες εξωχώριας λογοκρισίας», πρόσθεσε.

 

Ο Τιερί Μπρετόν διετέλεσε επίτροπος αρμόδιος για την εσωτερική αγορά από το 2019 ως το 2024, με ευρείες αρμοδιότητες, ιδιαίτερα στον τομέα των ψηφιακών υπηρεσιών, της τεχνολογίας και της βιομηχανίας.

Τα άλλα τέσσερα πρόσωπα στα οποία επιβάλλονται κυρώσεις είναι στελέχη μη κυβερνητικών οργανώσεων που μάχονται εναντίον της παραπληροφόρησης και του λόγου μίσους στο διαδίκτυο: ο Ιμράν Άχμεντ, η Κλερ Μέλφορντ, η Άννα-Λένα φον Χόντενμπεργκ, ιδρύτρια της γερμανικής HateAid, και η Γιοζεφίνε Μπαλόν, διευθύνουσα σύμβουλος της ίδιας ΜΚΟ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ εξαπέλυσε ευρείας κλίμακας επίθεση εναντίον των κανονισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον τομέα της τεχνολογίας και των ψηφιακών υπηρεσιών, ιδίως αυτών που επιβάλλουν υποχρεώσεις στις ψηφιακές πλατφόρμες να επισημαίνουν και δυνητικά να αφαιρούν προβληματικό περιεχόμενο — κάτι που η σημερινή κυβέρνηση των ΗΠΑ θεωρεί λογοκρισία.

Η ΕΕ διαθέτει πιθανόν το πιο ισχυρό νομικό οπλοστάσιο στον κόσμο όσον αφορά τη ρύθμιση του τομέα των ψηφιακών υπηρεσιών.

Η Γαλλία «καταδικάζει με τον πλέον έντονο τρόπο» τις κυρώσεις των ΗΠΑ στον Μπρετόν

Η διπλωματία της Γαλλίας καταδίκασε «με τον πλέον έντονο τρόπο» τις κυρώσεις που ανακοίνωσε πως επιβάλλει η κυβέρνηση των ΗΠΑ σε πέντε προσωπικότητες στην Ευρώπη στρατευμένες στην αυστηρότερη ρύθμιση των ψηφιακών υπηρεσιών και της παραπληροφόρησης στο διαδίκτυο, συμπεριλαμβανομένου του Γάλλου πρώην επιτρόπου Τιερί Μπρετόν.

«Η Γαλλία καταδικάζει με τον πλέον έντονο τρόπο τους περιορισμούς στις θεωρήσεις διαβατηρίου που επιβλήθηκαν από τις ΗΠΑ σε βάρος του Τιερί Μπρετόν, πρώην υπουργού και ευρωπαίου επιτρόπου, και σε βάρος άλλων ευρωπαϊκών προσωπικοτήτων», τόνισε μέσω X ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών Ζαν-Νοέλ Μπαρό (με ταυτόχρονες αναρτήσεις του στα γαλλικά και στα αγγλικά).

«Οι λαοί της Ευρώπης είναι ελεύθεροι και κυρίαρχοι και δεν μπορούν να επιτρέψουν οι κανόνες που διέπουν τον ψηφιακό χώρο τους να τους επιβάλλονται από άλλους», πρόσθεσε ο κ. Μπαρό, ο οποίος συνομίλησε τηλεφωνικά νωρίτερα με τον κ. Μπρετόν.

Ο Γάλλος ΥΠΕΞ θύμισε ότι η πράξη (ο κανονισμός της ΕΕ) για τις ψηφιακές υπηρεσίες (Digital Services Act, DSA) «υιοθετήθηκε δημοκρατικά στην Ευρώπη για να διασφαλιστεί ότι αυτό που είναι παράνομο εκτός ψηφιακού κόσμου είναι επίσης (παράνομο) στον ψηφιακό κόσμο». «Δεν έχει καμιά εξωχώρια επίπτωση και δεν αφορά σε καμιά περίπτωση τις ΗΠΑ», επέμεινε.

 

Από την πλευρά του, ο υφυπουργός αρμόδιος για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις Μπενζαμέν Αντάντ εξέφρασε «υποστήριξη στον Τιερί Μπρετόν και στις άλλες τέσσερις προσωπικότητες στις οποίες επιβλήθηκαν κυρώσεις από τις ΗΠΑ», επίσης μέσω X.

«Το κράτος δικαίου μας και η κυριαρχία μας δεν μπορούν επ’ ουδενί να αμφισβητούνται από εξωτερικούς παράγοντες», πρόσθεσε ο κ. Αντάντ.

 

Ο Μπρετόν καταγγέλλει «άνεμο μακαρθισμού»

Ο Γάλλος πρώην επίτροπος Τιερί Μπρετόν στηλίτευσε τον «άνεμο μακαρθισμού» που πνέει στις ΗΠΑ, η κυβέρνηση των οποίων ανακοίνωσε πως του επιβάλλει απαγόρευση εισόδου, διαμονής και κάθε δραστηριότητας στην επικράτειά της, όπως και σε άλλες τέσσερις προσωπικότητες στην Ευρώπη στρατευμένες στην αυστηρότερη ρύθμιση των ψηφιακών υπηρεσιών.

«Πνέει ξανά άνεμος μακαρθισμού;» διερωτήθηκε ρητορικά ο Γάλλος τη νύχτα της Τρίτης προς Τετάρτη μέσω X, παραπέμποντας στο αντικομμουνιστικό κυνήγι μαγισσών του οποίου ηγήθηκε ο αμερικανός γερουσιαστής Τζόσεφ Μακάρθι τα χρόνια του 1950.

Ο κ. Μπρετόν θύμισε πως «το 90% του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου –δημοκρατικά εκλεγμένου– και των 27 κρατών μελών ψήφισε ομόφωνα τη DSA», την ευρωπαϊκή πράξη (κανονισμό) για τις ψηφιακές υπηρεσίες. «Στους αμερικανούς φίλους μας: ‘η λογοκρισία δεν βρίσκεται εκεί που νομίζετε’», συμπλήρωσε.

 

01:29 , Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου 2025

ΗΠΑ: Εντολές εκκένωσης σε περιοχές του Λος Άντζελες ενόψει καταιγίδας που ενδέχεται να προκαλέσει σαρωτικές πλημμύρες

Οι αρχές του Λος Άντζελες εξέδωσαν την Τρίτη εντολές εκκένωσης για ορισμένες περιοχές, καθώς κ...
23:52 , Τρίτη 23 Δεκεμβρίου 2025

Τραγωδία στην Τουρκία: Νεκρός ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου της Λιβύης – Συνετρίβη λίγο μετά την απογείωση το ιδιωτικό τζετ που τον μετέφερε – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Τραγωδία το βράδυ της Τρίτης 23 Δεκεμβρίου 2025 στην Τουρκία, καθώς συνετρίβη έξω από την Άγκυ...
22:45 , Τρίτη 23 Δεκεμβρίου 2025

ΗΠΑ: Συναγερμός στο Ντέλαγουερ για πυροβολισμούς σε δημόσια υπηρεσία

Συναγερμός σήμανε στο Ντέλαγουεάρ των ΗΠΑ, με την τοπική αστυνομία να αναφέρει περιστατικό με ...
22:14 , Τρίτη 23 Δεκεμβρίου 2025

Πάπας Λέων για πόλεμο στην Ουκρανία: Έκκληση για «μια ημέρα ειρήνης, τουλάχιστον για τα Χριστούγεννα»

Ο Πάπας Λέων επανέλαβε απόψε την έκκλησή του για κατάπαυση πυρός στην Ουκρανία, τουλάχιστον τη...
