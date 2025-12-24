Φωτιά σε αυτοκίνητο στην Αττική Οδό – Πού υπάρχουν καθυστερήσεις – ΦΩΤΟ αναγνώστη

Φωτιά εκδηλώθηκε σε αυτοκίνητο στην Αττική Οδό, μετά τον κόμβο Ασπροπύργου στο ρεύμα προς Ελευσίνα, νωρίτερα το μεσημέρι της Τετάρτης (24/12).

Σύμφωνα με την Αττική Οδό, λόγω του περιστατικού αναμένονται καθυστερήσεις άνω των 30′ από κόμβο Μαραθώνος έως κόμβο Μεταμόρφωσης, και 10′-15′ από κόμβο Ασπροπύργου έως κόμβο Θριασίου.

Δείτε φωτογραφία αναγνώστη του enikos.gr:

Κατάσβεση της πυρκαγιάς.

