Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: «Ο Θεός να ευλογεί την Ελλάδα και τις ΗΠΑ» – Οι ευχές της για τα Χριστούγεννα

«Καθώς μαζευόμαστε με τους αγαπημένους μας και αναπολούμε την απίστευτη χρονιά που πέρασε, στέλνω τις εγκάρδιες ευχές μου για χαρούμενες γιορτές», αναφέρει σε ανάρτησή της στο «Χ» η πρέσβης των ΗΠΑ στην Αθήνα Κίμπερλι Γκίλφοϊλ.

«Ο Θεός να ευλογεί την Ελλάδα, τις Ηνωμένες Πολιτείες και τους λαούς των δύο μεγάλων εθνών μας», προσθέτει.