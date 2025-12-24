Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: «Ο Θεός να ευλογεί την Ελλάδα και τις ΗΠΑ» – Οι ευχές της για τα Χριστούγεννα

Σύνοψη από το

  • Η πρέσβης των ΗΠΑ στην Αθήνα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, έστειλε τις εγκάρδιες ευχές της για «χαρούμενες γιορτές», όπως αναφέρει σε ανάρτησή της στο «Χ».
  • Η Γκίλφοϊλ σημείωσε ότι «καθώς μαζευόμαστε με τους αγαπημένους μας και αναπολούμε την απίστευτη χρονιά που πέρασε», στέλνει τις ευχές της.
  • Η Αμερικανίδα πρέσβης πρόσθεσε: «Ο Θεός να ευλογεί την Ελλάδα, τις Ηνωμένες Πολιτείες και τους λαούς των δύο μεγάλων εθνών μας».
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

πολιτική

Κίμπερλι Γκίλφοϊλ

«Καθώς μαζευόμαστε με τους αγαπημένους μας και αναπολούμε την απίστευτη χρονιά που πέρασε, στέλνω τις εγκάρδιες ευχές μου για χαρούμενες γιορτές», αναφέρει σε ανάρτησή της στο «Χ» η πρέσβης των ΗΠΑ στην Αθήνα Κίμπερλι Γκίλφοϊλ.

«Ο Θεός να ευλογεί την Ελλάδα, τις Ηνωμένες Πολιτείες και τους λαούς των δύο μεγάλων εθνών μας», προσθέτει.

