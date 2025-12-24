Ο Άγιος Βασίλης ξεκίνησε το ετήσιο ταξίδι του – Δείτε Live τη διαδρομή που ακολουθεί

Όλα τα παιδιά αυτό που περιμένουν κάθε χρόνο τα Χριστούγεννα, είναι να τα επισκεφτεί ο Άη Βασίλης. Οι μικροί μας φίλοι γράφουν από νωρίς τα γράμματά τους, με τους γονείς τους να τους ενημερώνουν πως ο αγαπημένος αυτός Άγιος θα τους δώσει δώρο με την προϋπόθεση πως έχουν καλή συμπεριφορά.

Ο Άγιος Βασίλης, όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος, φόρεσε την χαρακτηριστική κόκκινη στολή του, τοποθέτησε με προσοχή τα δώρα, τα οποία ετοίμασαν με πολλή αγάπη οι βοηθοί του, στο έλκηθρό του, και με τη βοήθεια των πιστών ταράνδων του έχει ξεκινήσει το ετήσιο ταξίδι του, προκειμένου να δώσει στα παιδιά ό,τι του ζήτησαν στα γράμματά τους.

Φυσικά, πρώτος στη σειρά με τα γλυκύτατα τετράποδα ζώα που οδηγούν τον Άγιο σε όλες τις ηπείρους, σε όλες τις χώρες, και σε όλες τις περιοχές του κόσμου, είναι ο Ρούντολφ, ο οποίος με την χαρακτηριστική φωσφορίζουσα μύτη του, φωτίζει τον δρόμο που ακολουθεί ο Άη Βασίλης.

Η Διοίκηση Αεροδιαστημικής Άμυνας της Βόρειας Αμερικής (NORAD), έχει δημοσιεύσει ένα βίντεο, με την βοήθεια του οποίου μικροί και μεγάλοι μπορούν να δουν την πορεία του Άη Βασίλη.

 

