Τζώνη Καλημέρης για την περιπέτειά του με τον καρκίνο: «Δεν φοβήθηκα για τη ζωή μου – Η αλήθεια είναι ότι “κόντυνα” λίγο από πλευράς αυτοπεποίθησης»

Καλεσμένος στην εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα ήταν το πρωί της Τετάρτης (24/12) ο Τζώνη Καλημέρης. Στη διάρκεια της συνέντευξής του, ο ισχυρός άνδρας της τηλεόρασης αναφέρθηκε και στην περίοδο που έδωσε τη δική του μάχη με τον καρκίνο. Ο ίδιος εξομολογήθηκε ότι παρ’ ότι εκείνη την εποχή του είχαν προτείνει να πάει σε ομάδες υποστήριξης, δεν απευθύνθηκε σε κάποια. Ακόμα, ανέφερε ότι δεν φοβήθηκε για τη ζωή του, αλλά «η αλήθεια είναι ότι “κόντυνα” λίγο από πλευράς αυτοπεποίθησης».

Σε ερώτηση για το αν χρειάστηκε ψυχολογική στήριξη την περίοδο που αντιμετώπιζε τον καρκίνο, ο Τζώνη Καλημέρης απάντησε ότι: «Όχι, και μου το πρότειναν συνέχεια. Από την πρώτη στιγμή που έγινε η διάγνωση, ότι είναι κακό αυτό που έχω, το 2004, με το που μου ανακοίνωσε η γιατρός ότι είναι κακό, μου είπε αμέσως ότι υπάρχουν και ομάδες υποστήριξης».

«Μέχρι το σημείο που πήγα στην Αμερική και άρχισα τις θεραπείες, στην πρώτη μου συνάντηση στο νοσοκομείο που θα έκανα τις ακτινοβολίες, μου είπαν και εκεί ότι έχουν ομάδες υποστήριξης. Δεν θεώρησα ποτέ ότι χρειάζεται να πάω.

Δεν φοβήθηκα για τη ζωή μου. Η αλήθεια είναι ότι “κόντυνα” λίγο από πλευράς αυτοπεποίθησης. Αλλά ήξερα ότι δεν είναι μεταστατικός και ότι αυτό που θα κάνω εκεί θα βοηθήσει έτσι ώστε αν είναι δυνατόν, να κρατηθεί σε ύφεση για πάντα», συνέχισε στη συνέντευξή του.