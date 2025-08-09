Ελπίδα Ιακωβίδου: Ατύχημα για την σύζυγο του Τζώνη Καλημέρη στο ταξίδι του μέλιτος – «Και ξαφνικά πέφτω σε μία τρύπα»

Εύη Κατσώλη

lifestyle

Τζώνη Καλημέρης Ελπίδα Ιακωβίδου Realnews

Ατύχημα είχε η σύζυγος του Τζώνη Καλημέρη, Ελπίδα Ιακωβίδου στο ταξίδι του μέλιτος.

Λίγες ημέρες μετά τον παραμυθένιο γάμο τους, πήγαν ταξίδι του μέλιτος στην Πάρο, τουλάχιστον για το πρώτο διάστημα, αλλά ένα απρόοπτο ανάγκασε την Ελπίδα Ιακωβίδου να βάλει «φρένο» στις χαλαρές στιγμές.

Σε story που μοιράστηκε την Παρασκευή (8/8) φαίνονται τα πόδια της, καλυμμένα με πάγο στο σημείο του τραυματισμού.

«Και ξαφνικά πέφτω σε μια τρύπα! Κάποιος να με ξεματιάσει. Ευτυχώς δεν χτύπησα το κεφάλι», έγραψε χαρακτηριστικά αντιμετωπίζοντας την κατάσταση με χιούμορ.

Ανάρτηση Ελπίδας Ιακωβίδου

