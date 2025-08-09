Σε ύφεση η φωτιά σε Ανατολική Αττική και Χελιδόνι Ηλείας: Μάχη δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις με διάσπαρτες εστίες – Βρέθηκε γκαζάκι στον Άγιο Νικόλαο Αναβύσσου

Kαλύτερη είναι η εικόνα των πυρκαγιών σε Κερατέα Αττικής και Χελιδόνι Ηλείας, καθώς οι φωτιές αυτή τη στιγμή, όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, είναι σε ύφεση μετά την ολονύχτια μάχη των πυροσβεστικών δυνάμεων, οι οποίες συνεχίζουν να επιχειρούν αντιμετωπίζοντας διάσπαρτες εστίες.

Η νύχτα στην πυρκαγιά που ξέσπασε χθες τις μεσημεριανές ώρες στην Κερατέα και επεκτάθηκε σε πολλές περιοχές της νοτιοανατολικής Αττικής, ήταν δύσκολη, ενώ ο μέχρι στιγμής απολογισμός είναι ένας νεκρός καθώς και καταστροφές σε κατοικίες, περιουσίες, αγροτικές και δασικές εκτάσεις.

Οι επίγειες δυνάμεις μαζί με εθελοντές ήταν επί ποδός όλο το βράδυ, καταβάλλοντας τεράστιες προσπάθειες προκειμένου να περιορίσουν και να ανακόψουν την πορεία του πύρινου μετώπου ενώ στο σημείο έπνεαν πολύ ισχυροί άνεμοι, οι οποίοι αναμένονται και σήμερα.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, υπάρχουν διάσπαρτες εστίες σε ολόκληρη την περίμετρο οι οποίες αντιμετωπίζονται ενώ οι ζημιές σε κινητή και ακίνητη περιουσία είναι αρκετές, ωστόσο η καταγραφή τους θα πραγματοποιηθεί μετά την κατάσβεση της πυρκαγιάς.

Βρέθηκε γκαζάκι στον Άγιο Νικόλαο

Νωρίτερα σήμερα μία νέα εστία πυρκαγιάς ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στον Άγιο Νικόλαο Αναβύσσου Αττικής. Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν επίγειες δυνάμεις που ήδη επιχειρούν στην περιοχή.

Ο αντιδήμαρχος Σαρωνικού, Σταύρος Πετρόπουλος, μιλώντας στο ΕΡΤΝews για το πύρινο μέτωπο στην Κερατέα, κατήγγειλε εμπρησμό στον Άγιο Νικόλαο Αναβύσσου.

Ο ίδιος τόνισε πως δεν υπάρχουν απλά ενδείξεις, αλλά αποδείξεις για εμπρησμό, καθώς στον οικισμό του Αγίου Νικολάου που ξεκίνησε η πυρκαγιά βρέθηκε γκαζάκι υγραερίου. Αναμένεται η εξέταση του αντικειμένου από την Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Μάλιστα υπάρχουν και μαρτυρίες κατοίκων που μιλούν για ύποπτες κινήσεις ατόμου με μηχανάκι.

Παράλληλα, έδωσε περισσότερες πληροφορίες, επισημαίνοντας πως υπήρχε ένα ύποπτο κόκκινο μηχανάκι με ένα φαλακρό άτομο το οποίο κινούνταν ύποπτα από τις 2-3 τα μεσάνυχτα μέχρι τις 4:30.

Σημείωσε πως αναμένονται ακόμα πιο ισχυροί άνεμοι κατά τη διάρκεια της ημέρας και υπογράμμισε πως σκοπός είναι να περιουρίσουν τα νέα μέτωπα όσο πιο γρήγορα γίνεται και να προχωρήσουν στον υπολογισμό των ζημιών.

Το ζήτημα είναι η φωτιά να μην περάσει στον εθνικό δρυμό Σουνίου και προκληθεί μεγάλη οικολογική καταστροφή. Αν και δε διευκρίνισε τον αριθμό των σπιτιών που έχουν υποστεί ζημιές, δήλωσε πως υπάρχουν πολλά καμένα σπίτια.

Μηνύματα 112

Επιπλέον μήνυμα μέσω του 112 εστάλη σε κατοίκους των οικισμών ‘Αγιος Νικόλαος και Μαύρο Λιθάρι Αναβύσσου προκειμένου να απομακρυνθούν απ’ αυτές και να κατευθυνθούν προς Αθήνα, ενώ εκδόθηκε εκ νέου 112 για τους κατοίκους του οικισμού Χάρβαλο Κερατέας ζητώντας τους να απομακρυνθούν απ’ αυτόν και να κινηθούν προς Ανάβυσσο.

Πυροσβεστικές δυνάμεις

Με το πρώτο φως της ημέρας, τα εναέρια μέσα ξεκίνησαν τις ρίψεις νερού από αέρος για να περιορίσουν τις αναζωπυρώσεις ενώ στο σημείο παραμένουν και επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις.

Συγκεκριμένα επιχειρούν 264 πυροσβέστες με 10 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 79 οχήματα καθώς και μεγάλος αριθμός εθελοντών και πολλά εθελοντικά υδροφόρα οχήματα και μηχανήματα έργου καθώς και υδροφόρες της Περιφέρειας Αττικής, τα οποία συντονίζονται επί τόπου από το κινητό επιχειρησιακό κέντρο ΟΛΥΜΠΟΣ.

Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί από το πρωί 2 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα τα οποία ανάλογα με την εξέλιξη της πυρκαγιάς θα ενισχυθούν.

Το χρονικό της φωτιάς στην Κερατέα

Η φωτιά εκδηλώθηκε χθες γύρω στις 14.00 σε χαμηλή βλάστηση στο Μανούτσο Κερατέας, κινήθηκε λόγω των θυελλωδών ανέμων ανάμεσα σε αγροτικές, δασικές εκτάσεις και οικισμούς κι έλαβε πάρα πολύ μεγάλες διαστάσεις, φτάνοντας, σύμφωνα με την Πυροσβεστική μέχρι τα όρια του οικισμού της Παλαιάς Φώκαιας.

Όπως ανακοινώθηκε από την Πυροσβεστική, ένας 76χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του καθώς εντοπίστηκε νεκρός από τις πυροσβεστικές δυνάμεις κατά τη διάρκεια κατάσβεσης της φωτιάς εντός πλινθόκτιστης κατασκευής.

Οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής βρήκαν απανθρακωμένο τον άνδρα εντός του κτίσματος, κοντά στην περιοχή έναρξης της πυρκαγιάς στο Τογάνι Κερατέας.

Έως τώρα 385 απεγκλωβισμοί

Όπως έγινε γνωστό από την Αστυνομία, οι δυνάμεις της ΕΛΑΣ είχαν προχωρήσει έως σήμερα στις 06.30 σε 385 απεγκλωβισμούς πολιτών.

Σύμφωνα με ενημέρωση από την Πυροσβεστική, η Ελληνική Αστυνομία έχει διαθέσει ισχυρές δυνάμεις για τη διευκόλυνση της απομάκρυνσης των κατοίκων και πραγματοποιεί κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

Το Λιμενικό Σώμα έχει διαθέσει 3 πλωτά μέσα τα οποία βρίσκονται πλησίον της ακτογραμμής στην Παλαιά Φώκαια ώστε να συνδράμουν σε περίπτωση πιθανής εκκένωσης.

Το ΕΚΑΒ βρίσκεται σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα για την κάλυψη αναγκών επείγουσας προνοσοκομειακής φροντίδας και διακομιδών προς τους κατάλληλους Υγειονομικούς Σχηματισμούς με 12 ασθενοφόρα, εκ των οποίων 2 Κινητές Ιατρικές Μονάδες και 2 μοτοσικλέτες ‘Αμεσης Επέμβασης.

Μέχρι στιγμής έχουν εκκενωθεί οι οικισμοί:

Δροσιά

Χάρβαλο

Μαλιαστέκα

Αγίασμα

Δημολάκι

Συντερίνα

ΑΤΕ

Παλαιά Φώκαια

Λεγρενά

Χάρακας

Τριανταφυλλιά

Θυμάρι

Καταφύγι

Φέριζα Όλυμπος

‘Αγιος Νικόλαος

Μαύρο Λιθάρι

Δύσκολη αναμένεται και η σημερινή ημέρα καθώς προβλέπεται ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς – Κατάσταση Συναγερμού (κατηγορία κινδύνου 5) σε Αττική, Βοιωτία, Εύβοια, Αχαΐα, Ηλεία, Αργολίδα, Κορινθία, Αρκαδία, Λακωνία και Κύθηρα ενώ σε πολλές ακόμη περιοχές της Επικράτειας αναμένεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς.

Φωτιά στην Αρχαία Ολυμπία

Σε εξέλιξη βρίσκεται η επιχείρηση κατάσβεσης της μεγάλης φωτιάς που εκδηλώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής 8 Αυγούστου σε δασική περιοχή κοντά στο Χελιδόνι, στον δήμο της Αρχαίας Ολυμπίας.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, το πύρινο μέτωπο είναι σε ύφεση.

Στην επιχείρηση, σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση της Πυροσβεστικής, συμμετέχουν 105 πυροσβέστες με τέσσερις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 41 οχήματα. Από αέρος συνδράμουν 3 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα, ενώ στην επιχείρηση λαμβάνουν μέρος και πυροσβεστικές δυνάμεις από τη Μολδαβία. Παράλληλα, μηχανήματα και υδροφόρες των ΟΤΑ ενισχύουν την προσπάθεια.

Η φωτιά εξαπλώθηκε ταχύτατα απειλώντας κατοικημένες περιοχές και περιουσίες. Έχουν εκδοθεί διαδοχικά μηνύματα του 112 για εκκενώσεις, ενώ η καταστροφή ήδη αφορά αγροτικές κατοικίες, οχήματα, καλλιέργειες και ζώα.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας, οι φλόγες κινήθηκαν απειλητικά προς το Πελόπιο και την Αρχαία Ολυμπία, με επίκεντρο το χωριό Ηράκλεια, όπου εισήλθαν στον οικισμό προκαλώντας σοβαρές ζημιές.

Στην Ηράκλεια η εικόνα βελτιώθηκε αργά τη νύχτα, καθώς οι πυροσβεστικές δυνάμεις και κάτοικοι απέτρεψαν την περαιτέρω εξάπλωση της πυρκαγιάς στην κατοικημένη ζώνη.

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, Νεκτάριος Φαρμάκης, συνεχάρη τις πυροσβεστικές δυνάμεις και τους εθελοντές, τονίζοντας ότι «δόθηκε μια μεγάλη μάχη για να σωθούν ζωές και περιουσίες στην Ηράκλεια». Όπως ανέφερε, η εκκένωση του οικισμού έγινε με τη συνδρομή της Αστυνομίας, ενώ υπάρχει μέριμνα για παροχή νερού και υποστήριξης στους πυροσβέστες και εθελοντές.

Ο δήμος Αρχαίας Ολυμπίας, όπως αναφέρει το ΕΡΤNews, έχει εξασφαλίσει 27 δωμάτια στο Olympic Village και 5 στο Olympian Altis για τους κατοίκους της Ηράκλειας που χρειάστηκε να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους.

Επίσης, διαθέσιμα δωμάτια προσφέρουν τα ξενοδοχεία:

Neda (τηλ. 6932709065)

Europa (τηλ. 2624022650)

Asty (τηλ. 2624023665)

Pelops (τηλ. 2624022543)

Οι τοπικές Αρχές είχαν ήδη μισθώσει ξενοδοχεία με συνολική χωρητικότητα 32 δωματίων για τη φιλοξενία εκτοπισμένων.