Ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες: Καθολική άρση της απαγόρευσης απόπλου – Κανονικά όλα τα δρομολόγια

Στην άρση της απαγόρευσης απόπλου έχουν προχωρήσει οι Λιμενικές αρχές με αποτέλεσμα όλα τα δρομολόγια από Πειραιά, Ραφήνα και Λαύριο να εκτελούνται κανονικά το πρωί του Σαββάτου (9/8).

Παρά τους ισχυρούς ανέμους που φτάνουν ακόμη και τα 8 μποφόρ που συνεχίζουν να πνέουν τα δρομολόγια γίνονται κανονικά.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ανάλογα με το εκάστοτε δρομολόγιο είναι πιθανό να μην γίνονται όλες οι στάσεις που προβλέπονται σε διάφορα νησιά, ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες.

Υπενθυμίζεται ότι από το βράδυ της Παρασκευής είχαν ξεκινήσει να εκτελούνται κάποια δρομολόγια, που δεν έγιναν καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας λόγω του απαγορευτικού που υπήρχε.

Χθες χιλιάδες επιβάτες παρέμειναν εγκλωβισμένοι στο λιμάνι του Πειραιά, με πολλούς από αυτούς να διαμαρτύρονται ότι δεν είχαν λάβει καμία ενημέρωση από τις ακτοπλοϊκές εταιρείες.