Ρωσία: Το Κρεμλίνο επιβεβαιώνει τη συνάντηση Τραμπ – Πούτιν στην Αλάσκα στις 15 Αυγούστου

Το Κρεμλίνο επιβεβαίωσε τα ξημερώματα του Σαββάτου (9/8) ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν και ο Αμερικανός ομόλογός του Ντόναλντ Τραμπ θα συναντηθούν στην Αλάσκα για συνομιλίες την επόμενη Παρασκευή, χαρακτηρίζοντας την επιλογή της τοποθεσίας «αρκετά λογική».

Είχε προηγηθεί η ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος με ανάρτησή του στο Truth Social, είχε γνωστοποιήσει ότι θα συναντηθεί με τον Βλαντίμιρ Πούτιν στις 15 Αυγούστου στην Αλάσκα.

«Η Ρωσία και οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι στενοί γείτονες»

«Η αμερικανική πλευρά μόλις ανακοίνωσε μια συμφωνία για τη διοργάνωση μιας συνάντησης μεταξύ των προέδρων της Ρωσίας και των ΗΠΑ, Βλαντιμίρ Πούτιν και Ντόναλντ Τραμπ, την Παρασκευή 15 Αυγούστου στην Αλάσκα. Η Ρωσία και οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι στενοί γείτονες, με κοινά σύνορα», δήλωσε ο κορυφαίος σύμβουλος του Βλαντίμιρ Πούτιν, Γιούρι Ουσάκοφ.

«Φαίνεται αρκετά λογικό ότι η αντιπροσωπεία μας θα πετάξει απλά πάνω από τον Βερίγγειο Πορθμό και ότι μια τόσο σημαντική και πολυαναμενόμενη σύνοδος κορυφής μεταξύ των ηγετών των δύο χωρών θα πραγματοποιηθεί στην Αλάσκα», προσέθεσε.

Aκόμα ο Ουσάκοφ ανακοίνωσε ότι η Ρωσία προσκάλεσε τον Ντόναλντ Τραμπ να επισκεφθεί τη Ρωσία μετά τη σύνοδο κορυφής της επόμενης Παρασκευής με τον Βλαντιμίρ Πούτιν στην Αλάσκα.

«Κοιτώντας μπροστά, είναι φυσικό να ελπίζουμε ότι η επόμενη συνάντηση μεταξύ των προέδρων θα πραγματοποιηθεί σε ρωσικό έδαφος. Η αντίστοιχη πρόσκληση έχει ήδη σταλεί στον πρόεδρο των ΗΠΑ», δήλωσε ακόμα ο Γιούρι Ουσάκοφ.