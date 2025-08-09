Χρήστος Μενιδιάτης για Γλυκερία: «Άκουσε τα εξ αμάξης – Γιατί πρέπει στα πάντα να δίνουμε μια πολιτική προέκταση;»

Ο Χρήστος Μενιδιάτης μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Καλοκαίρι Παρέα». Ο γνωστός τραγουδιστής υπερασπίστηκε τη φύση και τη θέση του επαγγέλματός του, αναφερόμενος στον καταιγισμό αρνητικών σχολίων που δέχτηκαν οι καλλιτέχνες που συμμετείχαν σε συναυλίες στο Ισραήλ.

Χρήστος Μενιδιάτης για Γλυκερία: «Δεν πήγε στο Ισραήλ ως άλλη Σοφία Βέμπο να εμψυχώσει τους στρατιώτες»

«Μίλησα ανοιχτά για τους συναδέλφους που έκαναν συναυλίες στο Ισραήλ και δέχτηκαν αρνητικά σχόλια. Το πιο μεγάλο κακό συνέβη με τη Γλυκερία, γιατί άκουσε τα εξ αμάξης, και μέσα στα social media και εκτός. Μία απίστευτη τοξικότητα, μια εχθρική στάση απέναντι σε έναν άνθρωπο, που της χρωστάμε πάρα πολλά.

Και πρόσθεσε: «Η Γλυκερία δε μας χρωστάει και απαιτείται σεβασμός σε ανθρώπους τέτοιους βεληνεκούς. Τι έκανε η γυναίκα, πήγε στη δουλειά της. Γιατί πρέπει στα πάντα να δίνουμε μια πολιτική προέκταση, ακόμα και σε αυτό που κάνουμε, που βιοποριζόμαστε μέσα από αυτό. Το θεωρώ τελείως παράλογο έως αστείο».

