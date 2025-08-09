Τροχαίο στην Χαλκίδα: Ένας τραυματίας έπειτα από σύγκρουση αυτοκινήτου με δίκυκλο – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Enikos Newsroom

κοινωνία

ΕΚΑΒ

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα συνέβη στην περιοχή Αγίου Στεφάνου Χαλκίδας το βράδυ της Παρασκευής (8/8) λίγο μετά τις 22:00, όταν αυτοκίνητο για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο συγκρούστηκε με δίκυκλο με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό οδηγού του.

Σύμφωνα με το eviaonline.gr, στο σημείο που δημιουργήθηκε μεγάλο κυκλοφοριακό πρόβλημα με ουρές αυτοκινήτων έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Αστυνομίας και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε τον σοβαρά τραυματία στο νοσοκομείο Χαλκίδας.

Τα αίτια του ατυχήματος διερευνώνται.

Δείτε φωτογραφίες και βίντεο

ΤΡΟΧΑΙΟ ΕΥΒΟΙΑ

ΤΡΟΧΑΙΟ ΕΥΒΟΙΑ

ΤΡΟΧΑΙΟ ΕΥΒΟΙΑ

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ
περισσότερα
23:59 , Παρασκευή 08 Αυγούστου 2025

Τραγωδία στη Μήλο: «Πήγε στα βράχια για να βγάλει φωτογραφία, ένα κύμα την πέταξε στο νερό» – Τι λένε αυτόπτες μάρτυρες για το ζευγάρι τουριστών που πνίγηκε στο Σαρακήνικο

Μια ανείπωτη τραγωδία εκτυλίχθηκε στο Σαρακήνικο στην Μήλο, όταν ζευγάρι τουριστών που είχε απ...
23:45 , Παρασκευή 08 Αυγούστου 2025

Ζωγράφου: Αντιμετωπίστηκε άμεσα φωτιά στην Πολυτεχνειούπολη – Ξεκίνησε από τρία διαφορετικά σημεία

Φωτιά ξέσπασε νωρίτερα σε ξερά χόρτα σε υπαίθριο χώρο στην Πολυτεχνειούπολη, από άγνωστη προς ...
23:32 , Παρασκευή 08 Αυγούστου 2025

Φωτιά στην Ανατολική Αττική: Εκτεταμένες διακοπές ρεύματος λόγω της πυρκαγιάς

Μεγάλα προβλήματα έχει προκαλέσει η καταστροφική πυρκαγιά που συνεχίζει να μαίνεται στην Ανατο...
22:59 , Παρασκευή 08 Αυγούστου 2025

Μηχανική βλάβη σε πλοίο που εκτελεί δρομολόγιο από Σκιάθο προς Άγιο Κωνσταντίνο

Μεγάλη ταλαιπωρία για πάνω από 100 επιβάτες λόγω μηχανικής βλάβης στο πλοίο στο οποίο επέβαινα...
MUST READ

Η κοσμική ακτινοβολία έδωσε στους Fantastic Four υπερδυνάμεις – Αλλά τι θα έκανε σε έναν άνθρωπο στην πραγματική ζωή;

Φρίκη: Νηπιαγωγός βίασε και έπνιξε σε μπανιέρα 4χρονο κοριτσάκι για να εκδικηθεί τον πατέρα της – «Μου ράγισες την καρδιά – Θα κάψω τη δική σου»

Κίνα: Νέο αλλόκοτο trend προκαλεί σάλο και οργή – Μετατρέπουν τα καπό των αυτοκίνητων σε… ενυδρεία με ζωντανά ψάρια