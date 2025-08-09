Τροχαίο στην Χαλκίδα: Ένας τραυματίας έπειτα από σύγκρουση αυτοκινήτου με δίκυκλο – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα συνέβη στην περιοχή Αγίου Στεφάνου Χαλκίδας το βράδυ της Παρασκευής (8/8) λίγο μετά τις 22:00, όταν αυτοκίνητο για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο συγκρούστηκε με δίκυκλο με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό οδηγού του.

Σύμφωνα με το eviaonline.gr, στο σημείο που δημιουργήθηκε μεγάλο κυκλοφοριακό πρόβλημα με ουρές αυτοκινήτων έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Αστυνομίας και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε τον σοβαρά τραυματία στο νοσοκομείο Χαλκίδας.

Τα αίτια του ατυχήματος διερευνώνται.

Δείτε φωτογραφίες και βίντεο