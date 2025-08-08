Αρχαία Ολυμπία: Ολονύχτια μάχη με τις φλόγες – Στο έλεος της φωτιάς η Ηράκλεια, εκκενώθηκαν οικισμοί – Δείτε ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Ολονύχτια μάχη με τις φλόγες δίνουν οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής στην ευρύτερη περιοχή του δήμου Αρχαίας Ολυμπίας, έπειτα από την εκδήλωση μεγάλης φωτιάς σε δασική έκταση κοντά στο Χελιδόνι.

Η φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Παρασκευής 8 Αυγούστου και λόγω των ισχυρών ανέμων εξαπλώθηκε με μεγάλη ταχύτητα, απειλώντας οικισμούς και περιουσίες. Ήδη έχουν εκδοθεί διαδοχικά μηνύματα του 112 για εκκενώσεις οικισμών, ενώ οι αναζωπυρώσεις συνεχίζονται.

Το πύρινο μέτωπο κινήθηκε απειλητικά προς το Πελόπιο και την Αρχαία Ολυμπία, με επίκεντρο αυτή τη στιγμή το χωριό Ηράκλεια, όπου οι φλόγες μπήκαν μέσα στον οικισμό, προκαλώντας ανυπολόγιστες ζημιές. Σύμφωνα με τις πρώτες ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες του ilialive.gr, σπίτια έχουν παραδοθεί στις φλόγες στον κάμπο της Ηράκλειας προς το Σμίλα.

Νέο μήνυμα εστάλη μέσω του 112 στάλθηκε λίγο μετά τις 9 το βράδυ.

«Δασική πυρκαγιά στις περιοχές Ηράκλεια, Καρούτες και Σμίλα της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας. Αν βρίσκεστε στις περιοχές απομακρυνθείτε προς Πύργο, Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», αναφέρεται στο μήνυμα του 112.

Δοκιμάζεται η Ηράκλεια

Ιδιαίτερα κρίσιμη χαρακτηρίζεται η κατάσταση στην Ηράκλεια, όπου οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν τιτάνια μάχη για να ανακόψουν την πορεία της φωτιάς. Με εντολή των Αρχών, διατάχθηκε άμεση εκκένωση του χωριού, ενώ ο Δήμαρχος Αρχαίας Ολυμπίας, Άρης Παναγιωτόπουλος, βρίσκεται στο σημείο και συντονίζει την απομάκρυνση των κατοίκων μαζί με τις δυνάμεις της Πολιτικής Προστασίας.

Ο αντιδήμαρχος Αρχαίας Ολυμπίας, Γιώργος Λινάρδος, ανέφερε στην ΕΡΤ: «Προς το παρόν δεν έχουμε φωτιά μέσα σε χωριό, αλλά είναι παραπλεύρως. Έχει πλησιάσει τους οικισμούς και είναι σε εξέλιξη σε τέσσερα χωριά του Δήμου. Όλοι – Πυροσβεστική, Πολιτική Προστασία, Περιφέρεια και κάτοικοι – βρίσκονται σε επαγρύπνηση. Τώρα νυχτώνει και τα πράγματα θα είναι δύσκολα».

Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία, στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν 105 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 34 οχήματα, ενώ από αέρος επιχείρησαν 9 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα. Επίσης, στην προσπάθεια συνδράμουν μηχανήματα έργου και υδροφόρες των ΟΤΑ, ενώ στην περιοχή βρίσκονται και δυνάμεις της πυροσβεστικής από τη Μολδαβία που συνεισφέρουν στο έργο.

Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στην #πυρκαγιά στο Χελιδόνι Ηλείας και επιχειρούν 105 #πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων και 34 οχήματα ενώ για την αεροπυρόσβεση διατέθηκαν 9 Α/Φ και 4 Ε/Π. Συνδρομή από μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 8, 2025

Λίγο μετά τις 7:15 το απόγευμα μήνυμα του 112 εστάλη στους κατοίκους της περιοχής Πελόπιο, Καυκωνία και Πλάτανος της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας, καλώντας τους να παραμείνουν σε ετοιμότητα.

Νωρίτερα εστάλη μήνυμα του 112 για εκκένωση των περιοχών Γραμματικός, Λατζόι, Άγιος Γεώργιος Λατζοΐου, Πουρνάρι και Ηράκλεια της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας προς τον Πύργο.

Mήνυμα του 112 για να παραμείνουν σε ετοιμότητα είχε σταλεί στους κατοίκους της περιοχής Χελιδόνι της Αρχαίας Ολυμπίας, απ’ όπου ξεκίνησε η φωτιά.

Ένας εγκαυματίας

Νωρίτερα, ένα άτομο είχε εγκλωβιστεί στο γήπεδο του Χελιδονίου, σε σημείο μη προσβάσιμο από τις δυνάμεις διάσωσης, ενώ ένας ακόμη εγκαυματίας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο. Πριν από το Χελιδόνι, η φωτιά είχε ήδη κάψει ένα αγροτικό όχημα και αποθήκες.

Το μέτωπο κινείται πλέον με κατεύθυνση προς το Λαντζόι, την Ηράκλεια και το Πουρνάρι, όπου έχει μεταφερθεί το βάρος της επιχείρησης. Στην περιοχή αναμένεται και ο υπαρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος για τον συντονισμό των επιχειρήσεων.

Η κατάσταση παραμένει εξαιρετικά κρίσιμη, με τις δυνάμεις πυρόσβεσης να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για τον περιορισμό των πύρινων μετώπων που μαίνονται ανεξέλεγκτα και απειλούν ανθρώπινες ζωές και περιουσίες.

Δείτε εικόνες και βίντεο: