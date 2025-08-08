Live χάρτης με τις φωτιές που είναι σε εξέλιξη στην Ελλάδα

Σκληρή μάχη με τις φλόγες δίνουν οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και εθελοντές στην Ανατολική Αττική, όπου μαίνεται η μεγάλη φωτιά που ξεκίνησε από την Κερατέα και πήρε μεγάλες διαστάσεις. Ένας άνθρωπος έχασε την ζωή του, ενώ σπίτια τυλίχτηκαν στις φλόγες.

Παράλληλα, σε εξέλιξη βρίσκεται η μεγάλη πυρκαγιά στην Αρχαία Ολυμπία, όπου μέχρι και αυτή την ώρα γίνονται εκκενώσεις περιοχών λόγω της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής (8/8), ενώ στην Κεφαλονιά οι δυνάμεις πυρόσβεσης αντιμετωπίζουν αναζωπυρώσεις.

Μπορείτε να δείτε LIVE τις φωτιές που καίνε τώρα στην Ελλάδα, στον χάρτη της NASA πατώντας εδώ και στον χάρτη του zoomearth πατώντας εδώ.