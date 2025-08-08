LIVE-Φωτιά στην Κερατέα: Ένας νεκρός, καίγονται σπίτια και περιουσίες – Εκκενώνεται και η Παλαιά Φώκαια, μπαράζ μηνυμάτων του 112 – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ αναγνωστών

Ανεξέλεγκτες διαστάσεις έχει πάρει η φωτιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής (8/8) σε χαμηλή βλάστηση στο Μανούτσο Κερατέας και κατευθύνεται νότια λόγω των πολύ ισχυρών βόρειων ανέμων.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε γύρω στις 14.00 σε οικοπεδικούς χώρους και χαμηλή βλάστηση, κοντά σε οικισμούς και διάσπαρτες κατοικίες Στο σημείο πνέουν πολύ ισχυροί άνεμοι, γεγονός που δυσχεραίνει το έργο της κατάσβεσης και της υδροληψίας από τα αεροσκάφη λόγω του έντονου κυματισμού. Σπίτια και περιουσίες έχουν παραδοθεί στις φλόγες.

Οι δυνάμεις που επιχειρούν στο σημείο έχουν ενισχυθεί τα τελευταία λεπτά και αποτελούνται πλέον από 190 πυροσβέστες με 7 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης ΕΜΟΔΕ, 44 οχήματα και πλήθος εθελοντών και εθελοντικών οχημάτων, ενώ για τον συντονισμό τους έχει διατεθεί το Κινητό Επιχειρησιακό Κέντρο «Όλυμπος».

Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 11 αεροσκάφη και 7 ελικόπτερα εκ των οποίων το ένα για τον συντονισμό τους. Συνδρομή παρέχουν μηχανήματα έργου και υδροφόρες της Περιφέρειας Αττικής.

Ένας νεκρός στο Τογάνι Κερατέας

Δυστυχώς, ένας ηλικιωμένος εντοπίστηκε νεκρός κατά τη διάρκεια κατάσβεσης της φωτιάς στην Κερατέα, όπως ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος Τύπου του Πυροσβεστικού Σώματος, Βασίλης Βαθρακογιάννης κατά τη διάρκεια έκτακτης ενημέρωσης για την εξέλιξη των πύρινων μετώπων.

Εκκενώθηκε το γηροκομείο «Εστία Κωνσταντινουπόλεως» στην Παλαιά Φώκαια

Εκκενώθηκε το γηροκομείο «Εστία Κωνσταντινουπόλεως» στην Παλαιά Φώκαια λόγω της μεγάλης φωτιάς που βρίσκεται σε εξέλιξη. Το γηροκομείο βρίσκεται μέσα στον οικισμό στην Παλαιά Φώκαια και απέχει περίπου 1 χιλιόμετρο από την παραλία.

Στο γηροκομείο υπολογίζεται ότι βρίσκονται 35 με 40 άτομα, εκ των οποίων 7 είναι κάτοικοι. Έχει ήδη ειδοποιηθεί το ΕΚΑΒ και έχει φτάσει το πρώτο ασθενοφόρο προκειμένου να απομακρύνει όσους είναι κατάκοιτοι.

Εκκενώνεται η Παλαιά Φώκαια – Νέο μήνυμα του 112

Εκκενώνεται η Παλαιά Φώκαια λόγω της μεγάλης φωτιάς που ξέσπασε στην Κερατέα και πήρε μεγάλες διαστάσεις. Δείτε περισσότερα εδώ

Μαρτυρία κατοίκου της Κερατέας: Έδιωξα την εγγονή μου και την σύζυγο και έκατσα να σώσω το σπίτι

Ένας από τους κατοίκους της Κερατέας είχε δημιουργήσει αντιπυρική ζώνη γύρω από το σπίτι του και δίνει μάχη για να μην τυλιχθεί στις φλόγες.

Σε ερώτηση δημοσιογράφου του Open αν έμεινε πίσω για να σώσει το σπίτι του από την φωτιά απάντησε ότι «βεβαίως, έδιωξα την εγγονή μου και την σύζυγο».

Στην συνέχεια δείχνει ένα μικρό δέντρο που πήγε να καεί έξω από το σπίτι του. «Πήγε να πιάσει αυτό εδώ πέρα και κατάφερα και το έσβησα με το λάστιχο με το χέρι. Με πνίγουν οι καπνοί αλλά τι να κάνουμε».

«Μου είπαν ότι καήκαν ένα δύο σπίτια. Δεν το είδα με τα μάτια μου», ανέφερε ο κάτοικος.

«Η κατάσταση είναι πάρα πολύ άσχημη, πνέουν πολύ ισχυροί άνεμοι» – Η έκκληση του αντιδημάρχου Σαρωνικού στους κατοίκους

Δραματικές ώρες ζουν οι κάτοικοι της ανατολικής Αττικής, καθώς μαίνεται ανεξέλεγκτη η μεγάλη φωτιά στην Κερατέα.

Ο αντιδήμαρχος Σαρωνικού, Σταύρος Πετρόπουλος, δήλωσε στο mega ότι «η κατάσταση δυστυχώς είναι πάρα πολύ άσχημη, πνέουν πάρα πολύ ισχυροί άνεμοι. Η μόνη βοήθεια που υπάρχει είναι από τα ελικόπτερα, δυστυχώς δεν μπορούν να πετάξουν τα αεροπλάνα. Η κατεύθυνση είναι προς τον δήμο Σαρωνικού και μπορούμε όσο μπορούμε να διασφαλίσουμε τις περιουσίες του κόσμου».

Δείτε περισσότερα εδώ

Εκκενώνεται η περιοχή ΑΤΕ του δήμου Σαρωνικού – Νέο μήνυμα του 112

Εντολή για εκκένωση της περιοχής ΑΤΕ του δήμου Σαρωνικού, μέσω μηνύματος του 112, λόγω της μεγάλης φωτιάς που εξελίσσεται στην Κερατέα. Δείτε περισσότερα εδώ

Η φωτιά καίει σπίτια – Βίντεο

Δύο σπίτια κάηκαν στην μεγάλη φωτιά που μαίνεται στην Κερατέα.

Μπροστά στον τηλεοπτικό φακό δύο σπίτια τυλίχθηκαν στις φλόγες. Αρχικά πήραν φωτιά οι σκεπές και στην συνέχεια οι φλόγες πέρασαν και στο εσωτερικό.

Στην απομάκρυνση 10 πολιτών έχει προχωρήσει η Αστυνομία

Σε πλήρη ανάπτυξη βρίσκονται αστυνομικές δυνάμεις στην περιοχή όπου είναι σε εξέλιξη η μεγάλη φωτιά, στην Κερατέα, όπου μέχρι στιγμής έχουν επέμβει για την απομάκρυνση 10 πολιτών, οι οποίοι αρνούνταν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους.

Όπως έγινε γνωστό από την ΕΛ.ΑΣ., συνολικά στην περιοχή βρίσκονται 79 αστυνομικοί με 39 οχήματα, με αποστολή να απομακρύνουν πολίτες, προκειμένου να μην διατρέξει κίνδυνο η ζωή τους, ενώ συνεχώς μεταβαίνουν ενισχύσεις από την Ομάδας ΔΙΑΣ για να προσφέρουν βοήθεια όπου χρειαστεί.

Τα μηνύματα από το 112

Μέχρι στιγμής έχουν σταλεί μηνύματα μέσω του 112 για εκκένωση 6 περιοχών λόγω της μεγάλης φωτιάς που μαίνεται στην Κερατέα.

Συγκεκριμένα, έχει δοθεί εντολή εκκένωσης των περιοχών: Συντερίνα, Δημολάκι, Μαλιαστέκα, Αγίασμα, Χάρβαλο, Δροσιά.

⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣ 🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Συντερίνα της Περιφερειακής Ενότητας #Ανατολικής_Αττικής ‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή απομακρυνθείτε προς #Λαύριο ‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) August 8, 2025

⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣ 🆘 Δασική πυρκαγιά στις περιοχές #Μαλιαστέκα και #Αγίασμα της Περιφερειακής Ενότητας #Ανατολικής_Αττικής ‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή #Μαλιαστέκα και #Αγίασμα απομακρυνθείτε προς #Ανάβυσσο ‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV… — 112 Greece (@112Greece) August 8, 2025

⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣ 🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Δημολάκι της Περιφερειακής Ενότητας #Ανατολικής_Αττικής ‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή απομακρυνθείτε προς #Ανάβυσσο ‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) August 8, 2025

⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣ 🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Συντερίνα της Περιφερειακής Ενότητας #Ανατολικής_Αττικής ‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή απομακρυνθείτε προς #Λαύριο ‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) August 8, 2025

Νωρίτερα, εστάλησαν μηνύματα του 112 προς τους κατοίκους των οικισμών Δροσιά και Χάρβαλο Κερατέας καλώντας τους να απομακρυνθούν και να κατευθυνθούν προς Ανάβυσσο.

Στο πρώτο μήνυμα του 112 αναφέρεται: «Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Δροσιά της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής. Αν βρίσκεστε στην περιοχή Δροσιά απομακρυνθείτε προς Ανάβυσσο. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», ενώ στο δεύτερο επισημαίνεται: «Αν βρίσκεστε στην περιοχή Χάρβαλο απομακρυνθείτε προς Ανάβυσσο».

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή

Σε διακοπή της κυκλοφορίας των αυτοκινήτων στη επαρχιακή οδό Κερατέας- Αναβύσσου προχώρησε η Τροχαία, λόγω της πυρκαγιάς που είναι σε εξέλιξη στην περιοχή Μανούτσο Κερατέας.

Η αστυνομία καλεί τους οδηγούς να συμμορφώνονται στις υποδείξεις των τροχονόμων για την ασφάλεια τους, αλλά και για την διευκόλυνση των πυροσβεστικών οχημάτων.

Δείτε εικόνες από αναγνώστες του enikos.gr:

Δείτε βίντεο από την φωτιά στην Κερατέα:

Δείτε βίντεο: