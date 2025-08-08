Καραμέρος για τον νεκρό ηλικιωμένο από την φωτιά στην Κερατέα: Εκφράζουμε τα συλλυπητήριά μας στους οικείους του

Enikos Newsroom

πολιτική

καραμέρος
Φωτογραφία: Intime

Σε ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα σχετικά με την μεγάλη φωτιά στην Κερατέα, ο βουλευτής Ανατολικής Αττικής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και μέλος της ΠΓ με αρμοδιότητα την Αυτοδιοίκηση, Γιώργος Καραμέρος αναφέρει:

«Ένας νεκρός συμπολίτης μας από την φωτιά στην Κερατέα, την πολλοστή φέτος στην Ανατολική Αττική. Εκφράζουμε την θλίψη και τα συλλυπητήριά μας στους οικείους του, την συμπαράστασή μας σε όσους είδαν τις περιουσίες τους πάλι να καταστρέφονται και καλή δύναμη σε όσους επιχειρούν στο πεδίο σε Κερατέα και Παλαιά Φώκαια».

