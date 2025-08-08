Φωτιά στην Κερατέα: Αστυνομικός απεγκλωβίζει από τις φλόγες ηλικιωμένη – Βίντεο

Enikos Newsroom

κοινωνία

Φωτιά στην Κερατέα: Αστυνομικός απεγκλωβίζει από τις φλόγες ηλικιωμένη – Βίντεο

Σε επιχειρήσεις απεγκλωβισμού κατοίκων στην Κερατέα προχωρά η αστυνομία καθώς η φωτιά απειλεί οικισμούς.

Φωτιά στην Κερατέα: «Πάνω από 7 χιλιόμετρα το μέτωπο – Απειλούνται σπίτια», λέει ο δήμαρχος Λαυρεωτικής

Σε βίντεο φαίνεται αστυνομικός της Ομάδας ΔΙΑΣ να μεταφέρει την βαλίτσα μίας ηλικιωμένης. Την κρατάει από την πλάτη και την  απομακρύνει γρήγορα από την φωτιά. Στην συνέχεια την βοηθάει να φτάσει στο αυτοκίνητο για να απεγκλωβιστεί από το σημείο, όπου έχουν φτάσει οι φλόγες.

Στις επιχειρήσεις στην Κερατέα συμμετέχουν 136 αστυνομικοί και 63 αστυνομικά οχήματα. Σύμφωνα με πληροφορίες, η αστυνομία έχει προχωρήσει σε απεγκλωβισμούς από εκκενώσεις 124 ατόμων. Επίσης οι αστυνομικοί συμμετείχαν και στην απομάκρυνση 35 ατόμων από το γηροκομείο «Εστία Κωνσταντινουπόλεως», το οποίο βρίσκεται στην Παλαιά Φώκαια.

Φωτιά στην Κερατέα: Νέο μήνυμα του 112 για εκκένωση 4 περιοχών

