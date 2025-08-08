Φωτιά στην Κερατέα: Εκκενώνεται το γηροκομείο «Εστία Κωνσταντινουπόλεως» στην Παλαιά Φώκαια

Μεγάλη επιχείρηση εκκένωσης του γηροκομείου «Εστία Κωνσταντινουπόλεως» στην Παλαιά Φώκαια πραγματοποιείται αυτή την ώρα, εξαιτίας της φωτιάς.

Φωτιά στην Κερατέα: Εκκενώνεται η Παλαιά Φώκαια – Νέο μήνυμα του 112

Η φωτιά που ξεκίνησε από την Κερατέα πλέον έχει πλησιάσει στο γηροκομείο το οποίο βρίσκεται μέσα στον οικισμό στην Παλαιά Φώκαια και περίπου 1 χιλιόμετρο από την παραλία.

Στο γηροκομείο υπολογίζεται ότι βρίσκονται 35 με 40 άτομα, εκ των οποίων 7 είναι κάτοικοι. Έχει ήδη ειδοποιηθεί το ΕΚΑΒ και έχει φτάσει το πρώτο ασθενοφόρο προκειμένου να απομακρύνει όσους είναι κατάκοιτοι.

Μαρτυρία κατοίκου της Κερατέας: Έδιωξα την εγγονή μου και την σύζυγο και έκατσα να σώσω το σπίτι

