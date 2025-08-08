Μαρτυρία κατοίκου της Κερατέας: Έδιωξα την εγγονή μου και την σύζυγο και έκατσα να σώσω το σπίτι

Enikos Newsroom

κοινωνία

Μαρτυρία κατοίκου της Κερατέας: Έδιωξα την εγγονή μου και την σύζυγο και έκατσα να σώσω το σπίτι

Ένας από τους κατοίκους της Κερατέας είχε δημιουργήσει αντιπυρική ζώνη γύρω από το σπίτι του και δίνει μάχη για να μην τυλιχθεί στις φλόγες.

Φωτιά στην Κερατέα: Εκκενώνεται η περιοχή ΑΤΕ του δήμου Σαρωνικού – Νέο μήνυμα του 112

Σε ερώτηση δημοσιογράφου του Open αν έμεινε πίσω για να σώσει το σπίτι του από την φωτιά απάντησε ότι «βεβαίως, έδιωξα την εγγονή μου και την σύζυγο».

Στην συνέχεια δείχνει ένα μικρό δέντρο που πήγε να καεί έξω από το σπίτι του. «Πήγε να πιάσει αυτό εδώ πέρα και κατάφερα και το έσβησα με το λάστιχο με το χέρι. Με πνίγουν οι καπνοί αλλά τι να κάνουμε».

Φωτιά στην Κερατέα: Ιδιαίτερα δυσμενείς οι πυρομετεωρολογικές συνθήκες μέχρι το απόγευμα – Πότε θα κοπάσουν λίγο οι ισχυροί άνεμοι

«Μου είπαν ότι καήκαν ένα δύο σπίτια. Δεν το είδα με τα μάτια μου», ανέφερε ο κάτοικος.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ
περισσότερα
18:25 , Παρασκευή 08 Αυγούστου 2025

Φωτιά στην Αρχαία Ολυμπία: Ήχησε το 112 – «Απομακρυνθείτε προς Πύργο»

18:23 , Παρασκευή 08 Αυγούστου 2025

Φωτιά στην Κερατέα: «Πάνω από 7 χιλιόμετρα το μέτωπο – Απειλούνται σπίτια», λέει ο δήμαρχος Λαυρεωτικής

Ο δήμαρχος Λαυρεωτικής, Δημήτρης Λουκάς, μίλησε για την εξέλιξη της πυρκαγιάς στην Κερατέα τον...
18:23 , Παρασκευή 08 Αυγούστου 2025

Φωτιά στην Κερατέα: Νέο μήνυμα του 112 για εκκένωση 4 περιοχών

Νέο μήνυμα του 112 για εκκενώσεις περιοχών λόγω της μεγάλης φωτιάς που ξέσπασε στην Κερατέα κα...
18:19 , Παρασκευή 08 Αυγούστου 2025

Φωτιά στην Κερατέα: Αυτό είναι το σπίτι όπου εντοπίστηκε νεκρός ο ηλικιωμένος – Δείτε εικόνες

Ένας ηλικιωμένος εντοπίστηκε νεκρός στην περιοχή Τογάνι από την μεγάλη φωτιά που ξέσπασε στην ...
MUST READ

Η κοσμική ακτινοβολία έδωσε στους Fantastic Four υπερδυνάμεις – Αλλά τι θα έκανε σε έναν άνθρωπο στην πραγματική ζωή;

Φρίκη: Νηπιαγωγός βίασε και έπνιξε σε μπανιέρα 4χρονο κοριτσάκι για να εκδικηθεί τον πατέρα της – «Μου ράγισες την καρδιά – Θα κάψω τη δική σου»

Κίνα: Νέο αλλόκοτο trend προκαλεί σάλο και οργή – Μετατρέπουν τα καπό των αυτοκίνητων σε… ενυδρεία με ζωντανά ψάρια