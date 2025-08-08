Μαρτυρία κατοίκου της Κερατέας: Έδιωξα την εγγονή μου και την σύζυγο και έκατσα να σώσω το σπίτι

Ένας από τους κατοίκους της Κερατέας είχε δημιουργήσει αντιπυρική ζώνη γύρω από το σπίτι του και δίνει μάχη για να μην τυλιχθεί στις φλόγες.

Σε ερώτηση δημοσιογράφου του Open αν έμεινε πίσω για να σώσει το σπίτι του από την φωτιά απάντησε ότι «βεβαίως, έδιωξα την εγγονή μου και την σύζυγο».

Στην συνέχεια δείχνει ένα μικρό δέντρο που πήγε να καεί έξω από το σπίτι του. «Πήγε να πιάσει αυτό εδώ πέρα και κατάφερα και το έσβησα με το λάστιχο με το χέρι. Με πνίγουν οι καπνοί αλλά τι να κάνουμε».

«Μου είπαν ότι καήκαν ένα δύο σπίτια. Δεν το είδα με τα μάτια μου», ανέφερε ο κάτοικος.