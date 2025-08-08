Η ανακοίνωση της 1η ΥΠΕ για την φωτιά στο νοσοκομείο «Σωτηρία» – Έγινε έκρηξη σε μηχάνημα, πού προκλήθηκαν ζημιές

Enikos Newsroom

κοινωνία

Σωτηρία νοσοκομείο

Ζημιές στο Παθολογοανατομικό Εργαστήριο προκλήθηκαν από την πυρκαγιά που ξέσπασε σήμερα στις 11:15 πμ στο νοσοκομείο «Σωτηρία». Σύμφωνα με ανακοίνωση της 1ης ΥΠΕ, η πυρκαγιά προκλήθηκε λόγω έκρηξης σε μηχάνημα στο Παθολογοανατομικό Εργαστήριο, στον 2ο όροφο, στο κτίριο «Οίκος Αδερφών» στο οποίο συστεγάζονται διοικητικές υπηρεσίες, το Παθολογοανατομικό και το Κυτταρολογικό Εργαστήριο.

Ενεργοποιήθηκε άμεσα η Επιτροπή Πυρασφάλειας του νοσοκομείου, κλήθηκε η Πυροσβεστική Υπηρεσία και πραγματοποιήθηκε με ασφάλεια η εκκένωση του κτηρίου.

Η φωτιά κατασβέστηκε από τις δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας στις 12.00 μμ.

Έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες διερεύνησης του συμβάντος.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ
περισσότερα
18:25 , Παρασκευή 08 Αυγούστου 2025

Φωτιά στην Αρχαία Ολυμπία: Ήχησε το 112 – «Απομακρυνθείτε προς Πύργο»

18:23 , Παρασκευή 08 Αυγούστου 2025

Φωτιά στην Κερατέα: «Πάνω από 7 χιλιόμετρα το μέτωπο – Απειλούνται σπίτια», λέει ο δήμαρχος Λαυρεωτικής

Ο δήμαρχος Λαυρεωτικής, Δημήτρης Λουκάς, μίλησε για την εξέλιξη της πυρκαγιάς στην Κερατέα τον...
18:23 , Παρασκευή 08 Αυγούστου 2025

Φωτιά στην Κερατέα: Νέο μήνυμα του 112 για εκκένωση 4 περιοχών

Νέο μήνυμα του 112 για εκκενώσεις περιοχών λόγω της μεγάλης φωτιάς που ξέσπασε στην Κερατέα κα...
18:19 , Παρασκευή 08 Αυγούστου 2025

Φωτιά στην Κερατέα: Αυτό είναι το σπίτι όπου εντοπίστηκε νεκρός ο ηλικιωμένος – Δείτε εικόνες

Ένας ηλικιωμένος εντοπίστηκε νεκρός στην περιοχή Τογάνι από την μεγάλη φωτιά που ξέσπασε στην ...
MUST READ

Η κοσμική ακτινοβολία έδωσε στους Fantastic Four υπερδυνάμεις – Αλλά τι θα έκανε σε έναν άνθρωπο στην πραγματική ζωή;

Φρίκη: Νηπιαγωγός βίασε και έπνιξε σε μπανιέρα 4χρονο κοριτσάκι για να εκδικηθεί τον πατέρα της – «Μου ράγισες την καρδιά – Θα κάψω τη δική σου»

Κίνα: Νέο αλλόκοτο trend προκαλεί σάλο και οργή – Μετατρέπουν τα καπό των αυτοκίνητων σε… ενυδρεία με ζωντανά ψάρια