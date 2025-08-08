Φωτιά στην Κερατέα: Στην απομάκρυνση 10 πολιτών έχει προχωρήσει η Αστυνομία

Φωτιά στην Κερατέα: Στην απομάκρυνση 10 πολιτών έχει προχωρήσει η Αστυνομία

Σε πλήρη ανάπτυξη βρίσκονται αστυνομικές δυνάμεις στην περιοχή όπου είναι σε εξέλιξη η μεγάλη φωτιά, στην Κερατέα, όπου μέχρι στιγμής έχουν επέμβει για την απομάκρυνση 10 πολιτών, οι οποίοι αρνούνταν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους.

Όπως έγινε γνωστό από την ΕΛ.ΑΣ., συνολικά στην περιοχή βρίσκονται 79 αστυνομικοί με 39 οχήματα, με αποστολή να απομακρύνουν πολίτες, προκειμένου να μην διατρέξει κίνδυνο η ζωή τους, ενώ συνεχώς μεταβαίνουν ενισχύσεις από την Ομάδας ΔΙΑΣ για να προσφέρουν βοήθεια όπου χρειαστεί.

18:25 , Παρασκευή 08 Αυγούστου 2025

