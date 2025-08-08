Συναγερμός στη Λήμνο: Super Puma και Λιμενικό διέσωσαν δύο παιδιά που έκαναν SUP- ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Στιγμές έντονης ανησυχίας λίγο μετά το μεσημέρι της Παρασκευής στην παραλία Πλατύ της Λήμνου, όταν δύο ανήλικα παιδιά παρασύρθηκαν στα ανοιχτά της θάλασσας λόγω των ισχυρών ανέμων, ενώ έκαναν SUP. Η έγκαιρη επέμβαση του Λιμενικού και του Στρατού, με τη συνδρομή δύο σκαφών και ενός ελικοπτέρου Super Puma, αποδείχθηκε καθοριστική, αποτρέποντας μια πιθανή τραγωδία.

Το Λιμενικό Σώμα Μύρινας έριξε στη μάχη δύο περιπολικά σκάφη, ενώ ο Στρατός συντόνισε την απογείωση ελικοπτέρου Super Puma, το οποίο συνέδραμε στον εντοπισμό τους. Η επιχείρηση ήταν απόλυτα συντονισμένη, με τους διασώστες να καταφέρνουν μέσα σε λίγα λεπτά να προσεγγίσουν και να περισυλλέξουν τα παιδιά, βάζοντας τέλος στην αγωνία.

Σύμφωνα με πληροφορίες της limnoslive.gr, τα δύο παιδιά είναι καλά στην υγεία τους, ενώ η ψύχραιμη και άμεση αντίδραση των δυνάμεων διάσωσης αποδείχθηκε καθοριστική για την έκβαση της υπόθεσης.

Το προσωπικό του Λιμενικού και του Στρατού, με επαγγελματισμό και ταχύτητα έσωσαν δύο ανθρώπινες ζωές, αποδεικνύοντας για ακόμη μία φορά την ετοιμότητα και την αποτελεσματικότητα των δυνάμεων ασφαλείας στο νησί.