Πλεύρης: «Βραχιολάκι» σε όσους απορρίπτεται το άσυλο – 2.000 bonus και πληρωμένο εισιτήριο για όσους οικειοθελώς επιστρέφουν στην πατρίδα τους

Στις πρωτοβουλίες του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου για την αντιμετώπιση της παράτυπης μετανάστευσης, καθώς και σε ζητήματα της τρέχουσας επικαιρότητας αναφέρθηκε ο Θάνος Πλεύρης σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Πρώτο Πρόγραμμα της ΕΡΑ.

Σε ό,τι αφορά στις μεταναστευτικές ροές ο κ, Πλεύρης τόνισε: «Πρέπει αυτός που τέλος πάντων βλέπεις ότι έχει μία πορεία να πάρει άσυλο, προφανώς αμέσως πρέπει να τρέξουν όλα τα προγράμματα που θα τον στηρίξουν, γιατί τυγχάνει διεθνούς προστασίας. Αυτός που βλέπεις ότι δεν έχει προσφυγικό προφίλ υποχρεωτικά προφανώς θα εξετάσει το άσυλό του, αλλά πρέπει από την πρώτη στιγμή να τον ενημερώνεις ότι εσύ που έρχεσαι από αυτή τη χώρα και το αίτημα, η αίτηση μάλλον θα απορριφθεί, ξέρεις τότε τι δυνατότητες έχεις».

«Δηλαδή, ότι εάν απορριφθεί η αίτησή σου και αυτή τη στιγμή μείνεις σε παράνομη διαμονή, δεν θα μπορέσεις να νομιμοποιηθείς στη χώρα, έχεις ποινικές κυρώσεις πλέον. Είναι το νέο νομοσχέδιο που θα ψηφίσουμε τέλη Αυγούστου. Άρα, κινδυνεύεις να πας στη φυλακή (2 έως 5 έτη χωρίς αναστολή και χωρίς πληρωμή) και επομένως τον προετοιμάζεις και του δίνεις τη δυνατότητα της οικειοθελούς αποχώρησης (…). Και η μόνη δυνατότητα που υπάρχει ακόμα και αν του επιβληθεί αυτή η ποινή, σε περίπτωση που συνεργαστεί να επιστρέψει, αίρεται η ποινή (…)», συμπλήρωσε.

Ο κ. Πλεύρης σημείωσε ακόμη: «Έχουν αλλάξει λοιπόν, οι συνθήκες. Οπότε προσπαθείς να τον προετοιμάσεις και να πάρεις τη συναίνεσή του, έστω και με έναν πιεστικό τρόπο. Διότι, για να δεχτεί κάποιος να επιστρέψει πίσω σε μια χώρα που δεν κινδυνεύει αλλά έφυγε γιατί δεν ήταν οικονομικά καλά, πρέπει να δει ότι έχει κάτι να χάσει (…). Αυτή τη στιγμή οι επιστροφές γίνονται με δύο τρόπους: Ο πρώτος τρόπος που είναι και ο πιο επιτυχής είναι οι λεγόμενες οικειοθελείς επιστροφές. Δηλαδή, κάποιος που θα δηλώσει οικειοθελώς ότι επιστρέφει, αίρονται όλες οι συνέπειες όχι μόνο με τον νόμο που βάζουμε φυλακή. Υπήρχαν και άλλες συνέπειες πριν (…). Και δεύτερον, πιο σημαντικό που υπάρχει σήμερα και δεν το αλλάζουμε αυτό είναι ότι και πληρώνεται το εισιτήριό του και υπάρχει και μια οικονομική βοήθεια η οποία μπορεί να ανέρχεται έως 2.000 ευρώ, να επιστρέψει και αν κάνει και μία αίτηση επιπλέον σε επίπεδο ευρωπαϊκών οργάνων μπορεί να έχει και μία επιπλέον στήριξη στο αρχικό διάστημα στη χώρα που θα πάει. Άρα, πληρώνουμε και το εισιτήριο και 2.000€ (…)».

Αναφορικά με το «βραχιολάκι» τόνισε: «Αυτή η ηλεκτρονική επιτήρηση λοιπόν, θα γίνεται με το «βραχιολάκι», (όπως γίνεται στους κρατούμενους), για αυτούς που απορρίπτεται το άσυλό τους (…)».

Για το ενδεχόμενο επέκτασης του μέτρου της αναστολής ασύλου τόνισε: «Η επέκταση του μέτρου έχει λογική μόνο άμα συντρέχουν οι ίδιες συνθήκες. Άμα, εξομαλυνθεί, παραμείνουμε δηλαδή, σε αυτές τις λογικές, ενδεχομένως ξέρετε ότι θα έχει πιο δύσκολη επιχειρηματολογία. Το αφήνουμε λοιπόν, ανοιχτό ανάλογα με τις ροές (…). Με τα σημερινά λοιπόν, δεδομένα, η λογική λέει ότι δεν υπάρχει λόγος, αλλά κανείς δεν μπορεί να ξέρει τι θα γίνει τον υπόλοιπο Αύγουστο ή τον Σεπτέμβριο. Άρα, δεν μπορούμε από τώρα να πούμε κάτι (…)»

«(…) Επανεξετάζουμε το σύνολο των παροχών, οι οποίες υπάρχουν σε μια λογική, αυτή των αντικινήτρων ότι όπως του λες ότι αν απορριφθεί το άσυλό σου πας φυλακή, αντίστοιχα ένας άνθρωπος ο οποίος δεν δικαιούται άσυλο θα πρέπει να αντιληφθεί ότι εδώ δεν μπορεί ξαφνικά να αντιμετωπίζεται, εμφανίζομαι και έχω μια σειρά από παροχές. Άρα, το κομμάτι των παροχών συνολικά στα άτομα που δεν δικαιούνται άσυλο θα επανεξεταστεί στο σύνολό του (…). Κόβεται λοιπόν, και αναπροσαρμόζεται το σύνολο των επιδομάτων. Αυτή τη στιγμή τα εξετάζουμε. Και μέχρι τέλη Σεπτεμβρίου θα μπορέσουμε να πούμε ακριβώς ποια επιδόματα θα κοπούν, ποια θα περιοριστούν και ποια στροφή θα γίνει (…)», είπε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου σχετικά με τα επιδόματα σε παράτυπους μετανάστες.

Όσον αφορά στη δομή στην Κρήτη είπε ότι θα είναι σταθερή, θα είναι έτοιμη το επόμενο καλοκαίρι που θα ξεκινήσουν οι ροές και εξήγησε: «(…) Ότι πρέπει να γίνει δομή, πρέπει να γίνει. Αυτή η δομή όπως αντιλαμβάνεστε θέλει ένα χρονικό διάστημα. Θα χρηματοδοτηθεί και από την Ευρωπαϊκή Ένωση (…). Ο στόχος για μένα είναι να προλάβουμε τις ροές του χρόνου, δηλαδή, το επόμενο καλοκαίρι (…)».

«Τα κλεμμένα που θα εισπράξει η πολιτεία από τις παράνομες επιδοτήσεις, θα επιστραφούν στις Βρυξέλλες – Το πρόστιμο θα το πληρώσουμε όλοι εμείς, οι Έλληνες φορολογούμενοι», είπε ο Θάνος Πλεύρης για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και πρόσθεσε: «(…) Το τι ακριβώς θα γίνει δεν το ξέρω (…) αλλά σίγουρα θα υπάρξουν και χρήματα που θα επιστραφούν σε αυτούς που τα έδωσαν και δεν έπρεπε να τα δώσουν. Άρα, είναι τα ευρωπαϊκά ταμεία (…). Πρέπει λοιπόν, να επιστραφούν αυτά τα χρήματα στο σύνολό τους, προκειμένου να μην επιβαρυνθεί ο φορολογούμενος, αλλά η υποχρέωση της επιστροφής χρημάτων ή των προστίμων είναι στο κράτος, άρα, στο φορολογούμενο. Συνεπώς τι πρέπει να κάνουμε; Να πάρουμε αυτά τα χρήματα πίσω για να μην υπάρχει επιβάρυνση των φορολογουμένων».