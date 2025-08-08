Πέθανε η πρωταθλήτρια του ακοντισμού Άρτεμις Κανδρεβιώτη

Θλίψη στον χώρο του στίβου έχει σκορπίσει ο θάνατος της πρώην πρωταθλήτριας του ακοντισμού, Αρτέμιδος Κανδρεβιώτη.

Όπως αναφέρει σε σχετική ανακοίνωση ο ΣΕΓΑΣ, «η άλλοτε σπουδαία αθλήτρια διακρίθηκε σε μια εποχή που το ακόντιο θεωρούνταν εθνικό αγώνισμα, χάρη στις επιτυχίες της Σοφίας Σακοράφα και της Άννας Βερούλη».

«Η Άρτεμις Κανδρεβιώτη υπήρξε αθλήτρια του ιστορικού συλλόγου Εθνικός Γ.Σ., καταγράφοντας σημαντικές διακρίσεις και έντονη παρουσία σε μεγάλες διοργανώσεις. Παράλληλα, διακρίθηκε και στον ακαδημαϊκό χώρο, διδάσκοντας στα ΤΕΦΑΑ Αθηνών.

Η ζωή της πήρε τραγική τροπή τον Νοέμβριο του 2001, όταν υπέστη εγκεφαλική αιμορραγία σε ηλικία μόλις 36 ετών. Έκτοτε έμεινε μακριά από κάθε δραστηριότητα, παλεύοντας σιωπηλά για περισσότερες από δύο δεκαετίες.

Η Άρτεμις Κανδρεβιώτη “έφυγε” από τη ζωή το πρωί της Παρασκευής (8/8), σε ηλικία 60 ετών», σημειώνει η ίδια ανακοίνωση.

Η πρόεδρος του ΣΕΓΑΣ, Σοφία Σακοράφα, και το Διοικητικό Συμβούλιο της Oμοσπονδίας εκφράζουν τη βαθύτατη θλίψη τους για την απώλεια της Αρτέμιδος Κανδρεβιώτη.

Η εξόδιος ακολουθία θα γίνει την Τρίτη (12/8) στις 11 το πρωί στο Α΄ νεκροταφείο Αθηνών.

