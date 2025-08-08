Ηράκλειο: Στο νοσοκομείο τουρίστρια έπειτα από ανατροπή jet ski – Συνελήφθη ο σύζυγός της και ο υπεύθυνος της επιχείρησης

Enikos Newsroom

κοινωνία

Λιμενικό

Στο Βενιζέλειο νοσοκομείο Ηρακλείου με σπασμένο πόδι κατέληξε χθες το μεσημέρι, μια 54χρονη τουρίστρια από την Ισπανία, όταν το jet ski στο οποίο επέβαινε ως συνεπιβάτιδα, ανατράπηκε.

Το περιστατικό, όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, συνέβη στη θαλάσσια περιοχή της Ανάληψης του Δήμου Χερσονήσου και κινητοποίησε τις λιμενικές αρχές της περιοχής.

Το θαλάσσιο μοτοποδήλατο οδηγούσε ο 53χρονος Βέλγος, σύζυγος της τραυματισμένης γυναίκας ο οποίος συνελήφθη, καθώς από την προανάκριση που ακολούθησε προέκυψε ότι στερούνταν την απαραίτητη άδεια χειριστή ταχυπλόου που αποτελεί προϋπόθεση για την εκμίσθωση jet ski.

Επίσης, από το Β΄Λιμενικό Τμήμα Χερσονήσου συνελήφθη και ο 32χρονος, υπήκοος Γεωργίας, που είναι υπεύθυνος της επιχείρησης εκμίσθωσης θαλασσίων μέσων αναψυχής, από την οποία ενοικίασε το θαλάσσιο μοτοποδήλατο ο 53χρονος τουρίστας.

16:51 , Παρασκευή 08 Αυγούστου 2025

