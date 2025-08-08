Φωτιά στα Μέγαρα – Καίει σε έκταση με χαμηλή βλάστηση – BINTEO

Συναγερμός έχει σημάνει στην Πυροσβεστική για φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Παρασκευής 8 Αυγούστου στα Μέγαρα.

Συγκεκριμένα, η φωτιά καίει σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Κουμίντρι Μεγάρων και για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 52 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, 18 οχήματα και 3 ελικόπτερα.

Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ και μηχανήματα έργου.

