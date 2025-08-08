Συγκινεί η Κατερίνα Καινούργιου: «Ό,τι πιο όμορφο και πολύτιμο έχω πάνω μου…»

Μία συγκινητική ανάρτηση στο προφίλ της στο Instagram, έκανε η Κατερίνα Καινούργιου το βράδυ της Πέμπτης (7/8). Η παρουσιάστρια έδειξε στους ακολούθους της το πολύτιμο δώρο που της έχει κάνει η γιαγιά της και μίλησε για την εμπιστοσύνη που έχει προς τον Θεό.

Συγκεκριμένα, η Κατερίνα Καινούργιου δημοσίευσε, με τη μορφή του Instagram story, μία φωτογραφία στην οποία την βλέπουμε να φοράει τον σταυρό της γιαγιάς της.

Η επιτυχημένη παρουσιάστρια έγραψε στην ανάρτησή της: «Ό,τι πιο όμορφο και πολύτιμο έχω πάνω μου… Ο σταυρός της γιαγιάς μου… Το πιο σημαντικό λέει η γιαγιά μου είναι να έχετε πίστη. Η εμπιστοσύνη στον Θεό ελκύει την βοήθειά Του! Και τις τελευταίες ημέρες το βιώνω καθημερινά. Εύχομαι να είστε όλοι καλά και υγιείς! Μου λείψατε!».