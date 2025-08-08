Σάκης Τανιμανίδης – Χριστίνα Μπόμπα: Διακοπές οδικώς και οικογενειακώς στη Βόρεια Ευρώπη

Enikos Newsroom

lifestyle

Σάκης Τανιμανίδης Χριστίνα Μπόμπα
Φωτογραφία: Instagram/sakiswp

O Σάκης Τανιμανίδης και η Χριστίνα Μπόμπα απολαμβάνουν τις καλοκαιρινές τους διακοπές οδικώς και οικογενειακώς στην Βόρεια Ευρώπη.

Χριστίνα Μπόμπα – Σάκης Τανιμανίδης: Το φωτογραφικό άλμπουμ από τις οικογενειακές διακοπές τους στην Πάρο

Σε κοινή δημοσίευση που έκανε το ζεύγος στο Instagram πληροφορεί τους ακόλουθους του για το ταξίδι που κάνουν οδικώς ξεκινώντας από τη Φινλανδία στην Εσθονία, με προορισμό τη Λετονία.

«Roadtrip με δύο παιδιά 4 χρονών και έχουμε ξεχάσει τι πάει να πει κινητό και social media! Υποχρεωτικό digital detox 😂 αλλά αξίζει!!! Φινλανδία, Εστονία και σήμερα φεύγουμε για Λετονία! Μια από τις λίγες σελφις που καταφέραμε να βγάλουμε… και αυτό γιατί τρώνε παγωτό!», έγραψαν στην ανάρτησή τους στο Instagram.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ
περισσότερα
08:52 , Παρασκευή 08 Αυγούστου 2025

Γαρυφαλλιά Καληφώνη: Η απάντηση στα σχόλια για το σώμα της – «Κάποιες ημέρες είμαι με κοιλιακούς και άλλες είμαι άνετα 5 μηνών έγκυος»

Άκομψα σχόλια για το σώμα της, δέχτηκε η Γαρυφαλλιά Καληφώνη στην πιο πρόσφατη ανάρτησή της στ...
04:30 , Παρασκευή 08 Αυγούστου 2025

Κλέλια Ρένεση για Καίτη Γκρέυ: «Ήταν μια γυναίκα ατσαλένια, μαγκιόρα, που ήξερε να δίνει την καρδιά της»

Η Κλέλια Ρένεση παραχώρησε συνέντευξη στο περιοδικό «Λοιπόν» και στον δημοσιογράφο Αντρέα Θεοδ...
04:00 , Παρασκευή 08 Αυγούστου 2025

Μαρία Καλάβρια: Στο νοσοκομείο η ηθοποιός – Η ανάρτηση από το… κρεβάτι του πόνου – ΒΙΝΤΕΟ

Στο νοσοκομείο βρίσκεται τις τελευταίες ώρες η ηθοποιός, Μαρία Καλάβρια, όπως ενημέρωσε με ανά...
01:15 , Παρασκευή 08 Αυγούστου 2025

Δανάη Μιχαλάκη: Η συγκινητική ανάρτηση για την επέτειο γάμου της με τον Γιώργο Παπαγεωργίου – «Αυτό είναι αγάπη για μένα»

Μια σπάνια και βαθιά συγκινητική φωτογραφία δημοσίευσε η Δανάη Μιχαλάκη με αφορμή την τέταρτη ...
MUST READ

Η κοσμική ακτινοβολία έδωσε στους Fantastic Four υπερδυνάμεις – Αλλά τι θα έκανε σε έναν άνθρωπο στην πραγματική ζωή;

Φρίκη: Νηπιαγωγός βίασε και έπνιξε σε μπανιέρα 4χρονο κοριτσάκι για να εκδικηθεί τον πατέρα της – «Μου ράγισες την καρδιά – Θα κάψω τη δική σου»

Κίνα: Νέο αλλόκοτο trend προκαλεί σάλο και οργή – Μετατρέπουν τα καπό των αυτοκίνητων σε… ενυδρεία με ζωντανά ψάρια