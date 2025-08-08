Σάκης Τανιμανίδης – Χριστίνα Μπόμπα: Διακοπές οδικώς και οικογενειακώς στη Βόρεια Ευρώπη

O Σάκης Τανιμανίδης και η Χριστίνα Μπόμπα απολαμβάνουν τις καλοκαιρινές τους διακοπές οδικώς και οικογενειακώς στην Βόρεια Ευρώπη.

Σε κοινή δημοσίευση που έκανε το ζεύγος στο Instagram πληροφορεί τους ακόλουθους του για το ταξίδι που κάνουν οδικώς ξεκινώντας από τη Φινλανδία στην Εσθονία, με προορισμό τη Λετονία.

«Roadtrip με δύο παιδιά 4 χρονών και έχουμε ξεχάσει τι πάει να πει κινητό και social media! Υποχρεωτικό digital detox 😂 αλλά αξίζει!!! Φινλανδία, Εστονία και σήμερα φεύγουμε για Λετονία! Μια από τις λίγες σελφις που καταφέραμε να βγάλουμε… και αυτό γιατί τρώνε παγωτό!», έγραψαν στην ανάρτησή τους στο Instagram.