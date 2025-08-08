Σκοτ Μπέσεντ: Ο Τραμπ χρησιμοποιεί τους δασμούς ως εργαλείο εξωτερικής πολιτικής

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, χρησιμοποιεί τους δασμούς ως εργαλείο εξωτερικής πολιτικής, επιβάλλοντας δευτερεύοντες δασμούς σε ινδικά προϊόντα λόγω της αγοράς ρωσικού πετρελαίου από την Ινδία, δήλωσε ο Υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ σε συνέντευξή του στο Fox News την Πέμπτη.

«Ο Πρόεδρος Τραμπ χρησιμοποιεί τους δασμούς ως μέσο εξωτερικής πολιτικής και επιβάλλει δευτερεύοντες δασμούς στην Ινδία επειδή αγοράζει ρωσικό πετρέλαιο», ανέφερε ο Μπέσεντ στην εκπομπή Special Report with Bret Baier του Fox News.

Όταν ρωτήθηκε αν οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να επιβάλουν πρόσθετους δασμούς σε κινεζικά προϊόντα λόγω της αγοράς ρωσικού πετρελαίου από το Πεκίνο, ο Μπέσεντ απάντησε ότι ο Τραμπ κρατάει όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά για να σταματήσει τον πόλεμο στην Ουκρανία και «οι δασμοί στην Κίνα ενδέχεται να τεθούν στο τραπέζι σε κάποια φάση».

