Καιρός: Άνοδος της θερμοκρασίας με ισχυρούς ανέμους την Παρασκευή – Πρόβλεψη για «τοπικές θύελλες» σε 5 περιοχές

Η ενίσχυση των ανέμων και η διατήρηση της θερμοκρασίας σε υψηλά επίπεδα θα είναι τα κύρια χαρακτηριστικά του καιρού την Παρασκευή 8/8. Στις περισσότερες περιοχές της χώρας ο καιρός θα είναι αίθριος, ενώ τοπικές νεφώσεις θα αναπτυχθούν στη βόρεια Κρήτη, αλλά και στα ορεινά τμήματα της δυτικής και κεντρικής Μακεδονίας κατά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, όπου δεν αποκλείεται να σημειωθούν και μπόρες. Σύμφωνα με την ΕΜΥ, οι άνεμοι θα πνέουν ενισχυμένοι, κυρίως στο Αιγαίο, ενώ ο υδράργυρος αναμένεται να φτάσει κατά τόπους έως και τους 38 βαθμούς Κελσίου.

Γιώργος Τσατραφύλλιας: Ποιες περιοχές θα έχουν τοπικές θύελλες την Παρασκευή

Ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας σε ανάρτηση του στο facebook αναφέρει πως την Παρασκευή 8/8 θα δημιουργηθούν τοπικές θύελλες σε περιοχές της χώρας, με τους ανέμους να αναμένεται να ξεπεράσουν τα 100km/h. Συστήνει, δε, σε όσους σκοπεύουν να ταξιδέψουν να επικοινωνούν με τα τοπικά λιμεναρχεία, λόγω των ανέμων που θα πνέουν στα πελάγη.

«Τοπικές θύελλες, απαγορευτικά απόπλου και υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς φέρνουν τα μελτέμια…», γράφει στην ανάρτησή του και παραθέτει τις περιοχές όπου οι άνεμοι θα ξεπεράσουν τα 100km/h και θα δημιουργηθούν τοπικές θύελλες:

Κάβο Ντόρο

Νότιος Ευβοϊκός

Β. Κυκλάδες

Καρπάθιο Πέλαγος

Δυτικά και Νότια Κρήτης

Όπως επεσήμανε ο μετεωρολόγος «Καλό θα ήταν οι επίδοξοι ταξιδιώτες αύριο από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφήνας, του Λαυρίου για τις νησιωτικές περιοχές και από αυτές, να επικοινωνήσουν με τα κατά τόπους λιμεναρχεία. Επίσης, ασφαλίστε αντικείμενα (κεραίες, γλάστρες, τέντες κ.λ.π) για τυχόν ατυχήματα σε Αττική, Εύβοια Κυκλάδες, ανατολική Πελοπόννησο. Οι θυελλώδεις άνεμοι με αυξομειώσεις θα διατηρηθούν μέχρι την παραμονή του Δεκαπενταύγουστου».

Σάκης Αρναούτογλου: Άνοδος της θερμοκρασίας την Παρασκευή

Ο μετεωρολόγος Σάκης Αρναούτογλου είπε πως από την Παρασκευή 8/8 έως και τις 13/8 η θερμοκρασία θα παρουσιάσει άνοδο ενώ προβλέπει ισχυρούς ανέμους «σε Κυκλάδες και Κρήτη πρωτίστως και θα φτάσουν μέχρι και τα 10 μποφόρ».

ΕΜΥ: Ο καιρός τις επόμενες ημέρες

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 08-08-2025

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Θυελλώδεις βόρειοι βορειοανατολικοί άνεμοι 8, τοπικά 9 μποφόρ στο Αιγαίο.

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στη βόρεια Κρήτη και τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ορεινά της δυτικής και κεντρικής Μακεδονίας όπου είναι πιθανό να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί, στα δυτικά 4 με 6 και στα ανατολικά 6 με 7 και στο Αιγαίο 8 τοπικά 9 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει τους 34 με 36 και τοπικά στα δυτικά ηπειρωτικά τους 37 με 38 βαθμούς, ενώ στις Κυκλάδες, τις Σποράδες και τη βόρεια Κρήτη δεν θα ξεπεράσει τους 30 με 31 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ορεινά της δυτικής και κεντρικής Μακεδονίας όπου είναι πιθανό να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 και στα ανατολικά θαλάσσια τμήματα 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 35 και τοπικά 36 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ορεινά της Ηπείρου.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 5 και στο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 34 και στα ηπειρωτικά τοπικά 37 με 38 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου η ελάχιστη 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 και στα ανατολικά 7 τοπικά 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 35 με 36 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Στις Κυκλάδες γενικά αίθριος. Στην Κρήτη παροδικές νεφώσεις μέχρι το απόγευμα, με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών στα βόρεια.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 6 με 7 και στις Κυκλάδες 8 τοπικά στα βόρεια 9 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 24 έως 30 με 31 και τοπικά στη νότια Κρήτη 34 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Από βόρειες διεθύνσεις 5 με 7 και στα βόρεια τοπικά 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 24 έως 35, τοπικά 36 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 5 με 7 και στα ανατολικά τοπικά 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 24 έως 34 με 35 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις νωρίς το πρωί και εκ νέου το μεσημέρι – απόγευμα.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 34 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 09-08-2025

Αίθριος καιρός.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 4 με 5 και στο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ, στα ανατολικά 6 με 7 και στο Αιγαίο τοπικά 8 και στη θάλασσα Κυθήρων τις πρωινές ώρες πιθανώς 9 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει τους 34 με 36 και τοπικά στα δυτικά ηπειρωτικά τους 37 με 38 βαθμούς, ενώ στις Κυκλάδες, τις Σποράδες και τη βόρεια Κρήτη δεν θα ξεπεράσει τους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 10-08-2025

Αίθριος καιρός.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5, στα ανατολικά 6 με 7 και στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 11-08-2025

Αίθριος καιρός.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 4, στο Ιόνιο πρόσκαιρα 5, στα ανατολικά 5 με 7 και μέχρι τις πρωινές ώρες τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 12-08-2025

Αίθριος καιρός.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 4, στο Ιόνιο πρόσκαιρα 5, στα ανατολικά 5 με 7 και πιθανώς στο βόρειο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.