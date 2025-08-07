Έβγαλαν καμήλες στους δρόμους της Βουδαπέστης σε μια κινητοποίηση ευαισθητοποίησης για την ξηρασία

Ούγγροι οργάνωσαν ένα καραβάνι, το οποίο οδηγούσαν καμήλες, στη Βουδαπέστη προκειμένου να προειδοποιήσουν για την απερήμωση της χώρας της κεντρικής Ευρώπης και να ζητήσουν από τον πρωθυπουργό Βίκτορ Όρμπαν να λάβει μέτρα για την υπερθέρμανση του πλανήτη.

«Θέλουμε να αποκαταστήσουμε τις απαραίτητες συνθήκες για την αγροτική παραγωγή μαζί με μια λογική προσέγγιση της εκμετάλλευσης της γης», δήλωσε ο αγρότης και διοργανωτής της κινητοποίησης Λάσλο Κούλσαρ στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Περίπου 100 διαδηλωτές πραγματοποίησαν πορεία προς το υπουργείο Γεωργίας, αξιώνοντας από την κυβέρνηση να ορίσει ζώνες κατάλληλες για την κατακράτηση νερού και να προωθήσει μια βιώσιμη χρήση της γης.

«Τον 19ο αιώνα, η αγροτική πολιτική προέβλεπε μια διαχείριση των υδάτων προσαρμοσμένη σε συνθήκες υπερβολικών βροχοπτώσεων», υπενθύμισε ο ιστορικός περιβάλλοντος Λάζος Ρας.

Οι διαδηλωτές υποστηρίζουν πως η Ουγγαρία συνεχίζει λανθασμένες πολιτικές διαχείρισης των υδάτων, καθώς επικεντρώνεται στην ανάπτυξη της αποστράγγισης και της άρδευσης για αυτούς τους ιστορικούς λόγους.

Στο καραβάνι πήραν επίσης μέρος μουσικοί και ζογκλέρ, ενώ ορισμένοι από τους συμμετέχοντες φορούσαν ρούχα που παρέπεμπαν στην ταινία επιστημονικής φαντασίας Mad Max.

Η Ουγγαρία θεωρείται ως μία από τις πλέον ευάλωτες χώρες στην ξηρασία εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου Ξηρασίας, το 63% των εδαφών βρίσκονται σε κατάσταση συναγερμού.

Ο νότος της χώρας πρέπει να προσαρμοστεί σε μεγαλύτερης διάρκειας, συχνότερα και εντονότερα κύματα καύσωνα, όπως και σε μια ολοένα και πιο άνιση κατανομή των βροχοπτώσεων.

Αυτή η κινητοποίηση με καμήλες πραγματοποιήθηκε για δεύτερη συναπτή χρονιά. Η εθνικιστική κυβέρνηση επιβεβαιώνει πως εργάζεται για μια πιο βιώσιμη και υπεύθυνη χρήση των αναγκαίων πόρων για τη γεωργία. Σε διάστημα 7 ετών, 422 εκατομμύρια ευρώ αφιερώθηκαν στη βελτιστοποίηση της κατανάλωσης από τον αγροτικό τομέα.