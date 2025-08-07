Εύβοια: Ρυμουλκήθηκε στα Νέα Στύρα το φέρι μποτ που προσάραξε σε ξέρα – ΒΙΝΤΕΟ

Μετά την κατάθεση, από την πλοιοκτήτρια εταιρεία, του σχεδίου αποκόλλησης του φέρι μπόουτ που προσάραξε σε ύφαλο, και τις σχετικές άδειες από τις αρμόδιες υπηρεσίες, ολοκληρώθηκε η διαδικασία της αποκόλλησης και το πλοίο ρυμουλκήθηκε στο αλιευτικό καταφύγιο των Νέων Στύρων.

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα, νηογνώμονας έλεγξε το πλοίο και δεν βρήκε βλάβη στα πηδάλια, όπως είχε υποστηρίξει ο καπετάνιος ο οποίος απολογείται αύριο. Εν τω μεταξύ, μηνύσεις, για το ατύχημα και την κατάσταση που επικράτησε, ετοιμάζονται να καταθέσουν οι επιβάτες του πλοίου.

Η δικηγόρος μέρους των επιβατών, επιβάτιδα και η ίδια κατά το δρομολόγιο του συμβάντος, Αθηνά Αποστολοπούλου, μιλώντας στην ΕΡΤ τόνισε: «Κατ’ αρχήν θα λάβουμε γνώση των ανακριτικών πράξεων και από εκεί και πέρα θα δηλώσουμε παράσταση πολιτικής αγωγής και θα ασκήσουμε και τις αγωγές για την αποζημίωση των επιβατών».

Η ανακοίνωση της εταιρείας για το φέρι μποτ

«Αναφορικά με το συμβάν προσάραξης του ΦΕΡΥ ΜΠΩΤ ΠΑΝΑΓΙΑ ΠΑΡΑΒΟΥΝΙΟΤΙΣΣΑ που έλαβε χώρα στις 5 Αυγούστου 2025 σας ενημερώνουμε περαιτέρω σήμερα 7-8-2025 και ώρα 17:50 ως ακολούθως:

Η πλοιοκτήτρια εταιρεία και η εταιρεία που έχει αναλάβει την αποκόλληση του πλοίου έχει καταθέσει σχετικό σχέδιο ενεργειών και αναμένεται η έγκρισή του από τις λιμενικές αρχές. Το σχέδιο αυτό προκρίνει τη στεγανοποίηση του πλοίου, την αποκόλληση και τη μεταφορά του, ρυμουλκούμενο στα Νέα Στύρα προκειμένου να εκφορτωθούν τα οχήματα των επιβαινόντων. Κατόπιν το πλοίο θα ρυμουλκηθεί σε ναυπηγείο προκειμένου να ολοκληρωθεί η επισκευή του.

Οι επιβαίνοντες μπορούν να επικοινωνούν με το γραφείο «Χιωτέλης και Συνεργάτες», Σαχτούρη 5, Πειραιάς Αττικής, στο τηλέφωνο 2104294928 και στις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 1) [email protected] 2)[email protected], 3)[email protected], 4) [email protected], προκειμένου να καταχωρήσουν τις νόμιμες καταγγελίες και απαιτήσεις τους.

Τα αίτια του ατυχήματος διερευνώνται και από τις δικαστικές αρχές καθώς και από τους επιθεωρητές της πλοιοκτήτριας, του νοηγνώμονα και των ασφαλιστών του πλοίου. Περαιτέρω ενημερώσεις θα ακολουθήσουν όταν υπάρχουν σαφή και ασφαλή πορίσματα.

Τέλος η πλοιοκτήτρια εταιρεία επιφυλάσσεται των δικαιωμάτων της αναφορικά με όποια δυσμενή/δυσφημιστικά σχόλια, αβάσιμες καταγγελίες και άλλες ενέργειες που έλαβαν χώρα τις τελευταίες ημέρες. Όλα θα απαντηθούν εν ευθέτω χρόνω και αφού η ταλαιπωρία των επιβατών λάβει τέλος».