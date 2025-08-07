Δανία: 15χρονος έφηβος τέθηκε υπό κράτηση επειδή φέρεται να σχεδίαζε επίθεση σε σχολείο

Enikos Newsroom

διεθνή

Δανία αστυνομία

Στη Δανία, ένας έφηβος ηλικίας 15 ετών τέθηκε υπό κράτηση, καθώς βαρύνεται με υποψίες ότι προετοίμαζε, μαζί με δύο συμμαθητές του, ένοπλη επίθεση σε σχολείο, ανακοίνωσε σήμερα η αστυνομία.

«Την Παρασκευή 1η Αυγούστου του 2025, η αστυνομία της νοτιοανατολικής Γιουτλάνδης (δυτικά) δέχθηκε μια καταγγελία σχετικά με τον σχεδιασμό μιας ένοπλης επίθεσης σε σχολείο, στο σχολείο Sct. Michaels στο Κόλντινγκ», στο νότιο τμήμα της χώρας, αναφέρεται σε δελτίο Τύπου.

Σύμφωνα με τις αρχές, δεν υπάρχει «πραγματικός και συγκεκριμένος κίνδυνος για το εν λόγω σχολείο ούτε για οποιοδήποτε συγκεκριμένο άτομο».

Τρεις ανήλικοι συνελήφθησαν και «ο ένας από τους υπόπτους που συνελήφθησαν, ηλικίας 15 ετών» οδηγήθηκε ενώπιον εισαγγελέα «για απόπειρα ανθρωποκτονίας και τέθηκε υπό προσωρινή κράτηση για τέσσερις εβδομάδες», διευκρίνισε η αστυνομία.

Οι άλλοι δύο ύποπτοι αφέθηκαν ελεύθεροι μετά την ανάκρισή τους, ανέφερε η αστυνομία, που δεν υπεισήλθε σε λεπτομέρειες σχετικά με την ταυτότητα των νεαρών.

Το σχολείο εναντίον του οποίου σχεδιαζόταν η επίθεση είναι ένα ιδιωτικό εκπαιδευτικό ίδρυμα στο Κόλντινγκ, την όγδοη μεγαλύτερη πόλη της χώρας, στην οποία οι σχολικές διακοπές τελειώνουν γύρω στις 11 Αυγούστου.

Οι ύποπτοι είναι μαθητές ενός άλλου σχολείου, σύμφωνα με δελτίο Τύπου που εξέδωσε η δημοτική αρχή.

 

