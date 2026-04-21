Συναγερμός στη Γροιλανδία: Εκκενώθηκε το αεροδρόμιο του Νουούκ έπειτα από απειλή για βόμβα

Το αεροδρόμιο στην πρωτεύουσα της Γροιλανδίας, Νουούκ, εκκενώθηκε την Τρίτη έπειτα από απειλή για βόμβα, ενώ ένα άτομο συνελήφθη, σύμφωνα με την αστυνομία.

Εκκένωση και σύλληψη

Οι Αρχές επιβεβαίωσαν ότι προχώρησαν σε εκκένωση του αεροδρομίου για λόγους ασφαλείας, χωρίς ωστόσο να διευκρινίσουν αν εντοπίστηκε κάποιο επικίνδυνο αντικείμενο στον χώρο.

Σε ερώτηση του Reuters, η αστυνομία απέφυγε να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για την υπόθεση.

Σπάνιο περιστατικό

Παρόμοια περιστατικά θεωρούνται εξαιρετικά σπάνια στη Γροιλανδία, ένα τεράστιο ημιαυτόνομο νησί της Αρκτικής, το οποίο αποτελεί μέρος του βασιλείου της Δανίας.