Χανιά: Δύο τραυματίες σε καραμπόλα τριών οχημάτων στον ΒΟΑΚ – ΦΩΤΟ

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης 7/8 στον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ) στο ύψος των Μεγάλων Χωραφιών, στα Χανιά.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, τρία οχήματα ενεπλάκησαν σε καραμπόλα, προκαλώντας κυκλοφοριακό κομφούζιο στο σημείο, καθώς η κίνηση διεξαγόταν με δυσκολία και καθυστερήσεις.

Το ατύχημα συνέβη, όταν ένα ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο με οικογένεια τουριστών που κατευθυνόταν προς τα Χανιά εξετράπη της πορείας του  υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες στη διασταύρωση των Μεγάλων Χωραφιών. Το όχημα συγκρούστηκε αρχικά με αυτοκίνητο που κινούνταν στο ρεύμα προς Ρέθυμνο και στη συνέχεια έπεσε πάνω σε τρίτο όχημα που ακολουθούσε.

Πληροφορίες του flashnews.gr αναφέρουν, ότι από την καραμπόλα των τριών οχημάτων τραυματίστηκαν δυο γυναίκες. Άμεσα στο σημείο κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μετέφερε τις δυο τραυματίες, οι οποίες είχαν τις αισθήσεις τους στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων.

Στο σημείο, έσπευσε η τροχαία ΒΟΑΚ για την διερεύνηση των αιτιών του τροχαίου και για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας μέχρι την απομάκρυνση και των τριών αυτοκινήτων και τον καθαρισμό του οδοστρώματος.

Το τροχαίο δημιούργησε μεγάλη ουρά από ακινητοποιημένα οχήματα ενώ στο ρεύμα κυκλοφορίας από Χανιά προς Ρέθυμνο, τα οχήματα έφτασαν μέχρι τον κόμβο της Σούδας με τους άντρες του τμήματος τροχαίας ΒΟΑΚ και του τμήματος τροχαίας Χανίων να ρυθμίζουν την κυκλοφορία.

 

 

