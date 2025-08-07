Βίντεο: Με κάταγμα σπονδύλου 32χρονη που έκανε το επικίνδυνο «Stiletto Challenge» – Προσπάθησε να γίνει influencer και έγινε «σταρ» από την πτώση

Μια 32χρονη μητέρα από τη Ρωσία, με φιλοδοξίες να γίνει influencer, έπαθε κάταγμα στη σπονδυλική στήλη της ενώ προσπαθούσε να αναπαραστήσει ένα επικίνδυνο viral challenge, εμπνευσμένο από την τραγουδίστρια Nicki Minaj, μόλις λίγες εβδομάδες αφότου γέννησε.

Η Mariana Barutkina, από το Γεκατερινμπούργκ της κεντρικής Ρωσίας, προσπαθούσε να δημιουργήσει το πρώτο της περιεχόμενο ως influencer στο TikTok όταν τραυματίστηκε σοβαρά ενώ αναπαριστούσε μια κίνηση από το μουσικό βίντεο του τραγουδιού «High School» της Minaj.

Το βίντεο δείχνει τη 32χρονη αισθητικό να προσπαθεί να ισορροπήσει πάνω σε μια γόβα στιλέτο, τοποθετημένη πάνω σε ένα βαζάκι βρεφικής τροφής, το οποίο είχε τοποθετηθεί πάνω σε μια αναποδογυρισμένη κατσαρόλα στην κουζίνα της.

Καθώς πόζαρε, κρατώντας το χέρι μιας φίλης της για ισορροπία, ξαφνικά χάνει τον έλεγχο και πέφτει προς τα πίσω.

Russian influencer Mariana Barutkina breaks her spine attempting the Nicki Minaj stiletto challenge. She suffered a “Th9 compression bending uncomplicated fracture of the body.” Barutkina could’ve done far worse. People, please stop doing this challenge. (mariana_vasiuc on TT) pic.twitter.com/q4vBo05BNv — Paul A. Szypula 🇺🇸 (@Bubblebathgirl) August 6, 2025



Το βίντεο, το οποίο έχει γίνει viral, καταλήγει με την Barutkina να είναι ξαπλωμένη στο πάτωμα και αργότερα να διαγιγνώσκεται με κάταγμα στη σπονδυλική στήλη της. Όπως δήλωσε η ίδια, της είπαν ότι πρέπει να φοράει κορσέ για τρεις μήνες.

Το λεγόμενο «Stiletto Challenge» έχει κατακλύσει τα social media, με χιλιάδες χρήστες να προσπαθούν να αντιγράψουν μια σκηνή από μουσικό βίντεο κλιπ του 2013, όπου η Minaj πόζαρε δίπλα σε μια πισίνα, επάνω στα τακούνια της με το ένα πόδι σταυρωμένο πάνω στο άλλο.



Η Barutkina ανέφερε ότι επιχείρησε το επικίνδυνο αυτό stunt μόλις οκτώ εβδομάδες μετά τη γέννηση του γιου της.

«Αποφάσισα να ξεκινήσω το μπλογκ μου, να κάνω τη πρώτη μου φωτογράφηση περιεχομένου – και να που βγήκα από το ιατρείο με διάγνωση», δήλωσε. «Ειρωνεία; Κάρμα; Ή απλώς είναι η ζωή, που πάντα δοκιμάζει τη δύναμή μας τη στιγμή που δεν το περιμένουμε».

Το βίντεο έχει προβληθεί εκατοντάδες χιλιάδες φορές και έχει προκαλέσει κύμα διαδικτυακής κριτικής, με πολλούς να αμφισβητούν τις προτεραιότητες της μητέρας.

Ένας χρήστης έγραψε «Ηλιθιότητα και θάρρος», ενώ ένας άλλος πρόσθεσε: «Για να ζήσεις μέχρι τα 32, να έχεις παιδιά, αλλά να μην αποκτήσεις νοημοσύνη, πρέπει να προσπαθήσεις πολύ».

Ένας τρίτος σχολίασε: «Τι είδους ανατροφή θα λάβει ένα παιδί από μια τέτοια μπλόγκερ;».

«Εξαιτίας ενός βίντεο, το οποίο γυρίστηκε άσχημα, ξύπνησα ως δημοφιλής άνθρωπος», είπε η Mariana Barutkina.

«Ευχαριστώ όλους για την αναγνωρισιμότητα, για τις ανησυχίες και τα σχόλιά σας. Είμαι καλά, ακολουθώ τις συστάσεις και τώρα ζω με την ιδιότητα της “σταρ”. Για εκείνους που ανησυχούν για το παιδί μου, θα τους καθησυχάσω επίσης, έχει δύο νταντάδες και ενώ γυρνούσα το βίντεο, η μία από αυτές ήταν μαζί του», σημείωσε.