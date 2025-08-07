Βίντεο: Γυναίκα επιτέθηκε με φτυάρι στους γείτονές της – «Ζούμε έναν εφιάλτη» λένε οι ίδιοι σε κατάσταση απελπισίας

Μια οικογένεια στο Πίτερμπορο της Βρετανίας, ζει με τον φόβο ότι η γειτόνισσά τους, η οποία γλίτωσε τη φυλάκιση παρότι επιτέθηκε με φτυάρι στον εγγονό τους, μπορεί να επιστρέψει για να «ολοκληρώσει» αυτό που είχε σκοπό, όπως δηλώνουν οι ίδιοι.

Η 44χρονη Catherine «Cat» Lloyd, μητέρα τριών παιδιών, χτύπησε το θύμα -έναν άνδρα περίπου 20 ετών- στο κεφάλι με φτυάρι, μέσα σε ένα στενό δρομάκι μεταξύ των σπιτιών τους, τη νύχτα της 14ης Μαΐου 2023.

Όπως δήλωσε η αστυνομία του Cambridgeshire, το θύμα υπέστη σοβαρό τραύμα στο κεφάλι και χρειάστηκε νοσηλεία.

Σύμφωνα με νέο υλικό CCTV που αποκάλυψε η Daily Mail, η Lloyd επιτέθηκε ξανά στον άνδρα λίγα λεπτά αργότερα, αυτή τη φορά μαζί με τον πρώην σύντροφό της, τον Aaron Hockey, τον οποίο είχε καλέσει να τη βοηθήσει.



Εκείνος φέρεται να χτύπησε την μητέρα του θύματος μέσα στο σπίτι, και όταν το θύμα βγήκε για να δει τι συμβαίνει, δέχτηκε νέο χτύπημα με ένα ξύλινο ρόπαλο στο κεφάλι, με την Lloyd να συμμετέχει στη δεύτερη επίθεση.

Ο Hockey καταδικάστηκε σε ποινή 9 μηνών με αναστολή για δύο χρόνια. Η Lloyd παραδέχθηκε την ενοχή της για πρόκληση σοβαρής σωματικής βλάβης χωρίς πρόθεση και καταδικάστηκε στις 31 Ιουλίου σε δέκα μήνες φυλάκιση.

Όμως, λόγω του χρόνου που είχε ήδη περάσει υπό κράτηση, αφέθηκε ελεύθερη.

Πώς άρχισαν όλα

Οι ηλικιωμένοι γείτονές της, που ζουν δίπλα της για περισσότερα από 30 χρόνια και δεν κατονομάζονται για νομικούς λόγους, δήλωσαν στη Daily Mail: «Δεν είναι κάποια μακροχρόνια διαμάχη. Δεν είναι “κάναμε κάτι εμείς, έκανε κάτι εκείνη”. Δεν είναι τένις. Είναι εκείνη που μας καταδίωκε για δική της ευχαρίστηση. Ζήσαμε έναν εφιάλτη, μια καθαρτήρια κόλαση. Είναι ύπουλη γυναίκα».

Σύμφωνα με τους ίδιους, όλα άρχισαν απροσδόκητα στις 27 Μαΐου 2020, όταν η Lloyd τους άφησε γράμμα κατηγορώντας τους για «σπασμένα κεραμίδια» και «κλαδιά δέντρων» στον κήπο της, απειλώντας να ειδοποιήσει την αστυνομία.

Την επόμενη ημέρα προσπάθησαν να της μιλήσουν «λογικά» και, αφού δεν τους άνοιξε, της έγραψαν απαντητική επιστολή εξηγώντας ότι εργολάβοι είχαν ήδη καθαρίσει την περιοχή.

Εκείνη δεν άνοιξε ποτέ το γράμμα και το επέστρεψε σφραγισμένο, γράφοντας πάνω του: «Αν κάνετε οτιδήποτε για να βλάψετε τα παιδιά μου, θα πάω στην αστυνομία!».

Ο εφιάλτης των γειτόνων της

Όπως περιγράφουν οι γείτονες, «Από τότε και μετά μας αποκαλούσε παιδόφιλους, μας αποκαλούσε δολοφόνους, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Έπρεπε να βάλουμε κάμερες. Τα φώναζε από πάνω από τον φράχτη. Για σχεδόν δύο χρόνια δεν τολμούσα να βγω από την πίσω πόρτα γιατί ήταν πάντα εκεί και με περίμενε».

Ο σύζυγός της πρόσθεσε: «Φώναζε μετά τα μεσάνυχτα ότι θα μας σκοτώσει. Φοβόμουν να βγω από την μπροστινή πόρτα».

Σε αναρτήσεις της στα social media, σύμφωνα με τη Daily Mail, η Lloyd δημοσίευσε φωτογραφίες και ονόματα των γειτόνων της, αποκαλώντας τους «σεξουαλικούς θηρευτές, παιδόφιλους και διεστραμμένους καταδιώκτες».

Όταν ο εγγονός τους τούς υπερασπίστηκε, εκείνη στράφηκε και εναντίον του, λέγοντας πως τον «μισούσε» και απειλώντας τον με «θάνατο».

Όπως αναφέρουν, «Αν εκείνη έλεγε κάτι, της απαντούσε το ίδιο. Αυτό δεν της άρεσε. Η δική μας τακτική ήταν να την αγνοούμε – και αυτό την εξαγρίωνε. Η δική του ήταν: με δαγκώνεις, σε δαγκώνω. Αυτό την έκανε ακόμα χειρότερη, δεν μπορούσες να κερδίσεις».

Το 2021 φέρεται να έσπρωξε την ηλικιωμένη γειτόνισσά της από το ποδήλατο, προκαλώντας της μώλωπες στο χέρι, αλλά δεν υπήρχαν αρκετά αποδεικτικά στοιχεία για να διωχθεί.

Τον Ιούλιο του 2022 πέταξε τούβλα στον κήπο της εγγονής και του συζύγου της κατά τη διάρκεια μπάρμπεκιου.

Σε άλλο βίντεο, φωνάζει: «Έχεις προτίμηση; Έχω φτυάρι, κλαδευτήρι ή τσουγκράνα».

Η επίθεση με το φτυάρι

Η επίθεση με το φτυάρι, η οποία καταγράφηκε σε κάμερα, έγινε στις 14 Μαΐου στις 21:30, όταν εκείνη βγήκε αιφνιδιαστικά από την πίσω πύλη του σπιτιού της και χτύπησε το θύμα.

Η γιαγιά του θύματος που είδε το περιστατικό δήλωσε: «Έχανε πολύ αίμα, ήταν τόσο βίαιο».

«Πετάχτηκε από πίσω από την πόρτα, ήταν εκεί και τον περίμενε με το φτυάρι στο χέρι. Μετά είπε “νατος” και όρμησε πάνω του με το φτυάρι. Αν αυτό δεν είναι με πρόθεση, τότε τι είναι; Τον χτύπησε με την επίπεδη πλευρά. Αν τον είχε χτυπήσει με την κόψη του, δεν θα ήταν ζωντανός. Το παιδί δεν θα ήταν εδώ τώρα, το εγγυώμαι», σχολίασε ο σύντροφός της γιαγιάς του θύματος.

Μετά την επίθεση, η Lloyd τηλεφώνησε στον πρώην της, Aaron Hockey, ο οποίος έφτασε γρήγορα στο σημείο. Σε βίντεο φαίνεται να επιτίθεται στη μητέρα του θύματος μέσα στο σπίτι, ενώ όταν ο νεαρός βγήκε έξω, τον χτύπησε στο κεφάλι με το ρόπαλο.

Η Lloyd συμμετείχε και σε αυτή την επίθεση.

Σε άλλο υλικό, η Lloyd καταγράφεται να σηκώνει το μεσαίο δάχτυλο προς την κάμερα των γειτόνων, ενώ περπατά με τα παιδιά της, ενώ σε άλλη περίπτωση πετάει ένα πρόστιμο στάθμευσης στο έδαφος.

«Το να πεις ότι δεν έχει σεβασμό για τον νόμο είναι λίγο», λένε οι γείτονες.

«Δεν είχαμε ξαναδεί ποτέ τέτοιο άτομο. Δεν ξέραμε τι ήταν ικανή να κάνει, και αυτό είναι που μας τρόμαζε».

«Επικαλέστηκε την αβάσιμη κατηγορία ότι είμαστε παιδόφιλοι και απειλούμε τα παιδιά της για να δικαιολογήσει τη βία και τις επιθέσεις. Είναι εντελώς κατασκευασμένο. Είναι τόσο διεστραμμένο, λες και ήθελε να μας προκαλέσει αντίδραση. Όταν δεν την έπαιρνε, γινόταν χειρότερη. Είναι το χειρότερο πράγμα που μπορείς να πεις για έναν άνθρωπο», συμπλήρωσαν.

Παρά την καταδίκη της, δηλώνουν πως δεν νιώθουν καμία ανακούφιση.

«Είναι απογοητευτικό. Περιμέναμε τόσο καιρό, επιτέλους πήγε στο δικαστήριο, είχαμε όλα τα αποδεικτικά στοιχεία και σκεφτόμαστε: πού είναι η δικαιοσύνη; Μέχρι να έρθουν οι δικαστικοί επιμελητές, ακόμα έχει τα κλειδιά του σπιτιού. Τι την εμποδίζει να ξανάρθει; Δεν είναι πια στη φυλακή. Υπάρχουν περιοριστικά μέτρα αλλά αυτό δεν την έχει σταματήσει στο παρελθόν. Δεν υπάρχει τίποτα που να την εμποδίζει φυσικά από το να γυρίσει».

Από την πλευρά της, η γειτόνισσα της Lloyd από την άλλη μεριά δήλωσε πιο συμπονετικά στη Daily Mail: «Τη λυπάμαι. Χρειάζεται βοήθεια. Ήταν πάντα πολύ φιλική και εξυπηρετική. Προσφερόταν να μου κάνει τα ψώνια και μου είχε μαγειρέψει χριστουγεννιάτικο δείπνο. Έχει υπέροχα δίδυμα κοριτσάκια. Ήμασταν καλές φίλες για αρκετό καιρό αλλά μετά απομονώθηκε. Νομίζω ότι τα ψυχολογικά προβλήματα την επηρέασαν. Ήταν φιλική, εξυπηρετική, έξυπνη, είχε χιούμορ».