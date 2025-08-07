Φανταστική συνταγή για γεμιστές ντομάτες με μανιτάρια από την πολυβραβευμένη σεφ Anne-Sophie Pic – Ο συνδυασμός που «απογειώνει» τη γεύση

Κανείς δεν μπορεί να συνδυάσει τη φρεσκάδα της ντομάτας με τα μυστικά των μανιταριών όπως η Madame Pic. Τη συνταγή για γεμιστές ντομάτες με μανιτάρια, υπογράφει η διεθνούς φήμης και πολυβραβευμένη σεφ Anne-Sophie Pic.

Μία από τις κορυφαίες εκδοχές που θυμίζουν Κυριακή στην ιταλική ύπαιθρο, είναι με ρύζι. Ωστόσο, οι ψημένες ντομάτες, δεν έχουν αυστηρούς περιορισμούς. Αφήστε τη φαντασία σας ελεύθερη και εμπλουτίστε με μπαχαρικά.

Οι μόνοι κανόνες είναι να ακολουθήσετε πιστά τις οδηγίες για τις δόσεις και τα υλικά της γέμισης (ώστε να παραμείνει σταθερή και συμπαγής) και να ελέγχετε σχολαστικά το ψήσιμο («αν δεν κάνουν κρούστα, είστε ακόμα στη μέση της διαδικασίας», θα έλεγε ο γευσιγνώστης μέσα μας).

Για να παρατείνει τη συνταγή έως το τέλος του καλοκαιριού, η Anne – Sophie Pic, η πιο βραβευμένη σεφ όλων των εποχών, ξεφύλλισε τις σημειώσεις της οικογένειάς της και μοιράστηκε στο προφίλ της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το μυστικό της επιτυχίας της γιαγιάς Σουζάν, με μια λαχταριστή «φθινοπωρινή καρδιά» από μανιτάρια.

«Χωρίς ψωμί, όμως», σημειώνει με έμφαση: οι γεύσεις είναι γκουρμέ, η γήινη αίσθηση διεισδύει στην καλοκαιρινή επικάλυψη των τελευταίων λαχανικών εποχής.

Το μυστικό, άλλωστε, κρύβεται και στο κρέας του αρνιού που αναμιγνύεται με τα μανιτάρια Champignon, καθώς και στην επιλογή του τύπου λαχανικού και στην ηχηρή χορωδία βοτάνων που δίνουν φωνή στο λαχανικό.

Ποιος άλλος από την κυρία Pic μπορεί να συνδυάσει τη λάμψη της ντομάτας με τη σκιά του υπόγειου κόσμου των μανιταριών;

Γεμιστές Ντομάτες της Anne – Sophie Pic με Μανιτάρια και Αρνί

Συνταγή

Υλικά για τη γέμιση:

1 μικρό κρεμμυδάκι

4 μεγάλα μανιτάρια Champignon

250 γρ. κιμά αρνιού (από ώμο αρνιού)

100 γρ. ζαμπόν

1 σκελίδα σκόρδο

1 κουταλιά της σούπας μαϊντανό

20 γρ. τριμμένη παρμεζάνα

1 αυγό

1 κομματάκι βούτυρο

1 πρέζα αλάτι

1 γύρισμα πιπεριέρας

Για τις ντομάτες:

4 μεγάλες, σφιχτές ντομάτες κατάλληλες για γέμιση

1 πρέζα αλάτι

1 δόση ελαιόλαδο

Εκτέλεση

Προθερμαίνετε τον φούρνο στους 180°C.

Ξεφλουδίστε το κρεμμυδάκι και τα μανιτάρια Champignon. Κόψτε το κρεμμύδι σε λεπτές φέτες και τα μανιτάρια σε κύβους.

Σε ένα τηγάνι, λιώστε το βούτυρο σε χαμηλή φωτιά.

Προσθέστε το κρεμμύδι και τα μανιτάρια και μαγειρέψτε τα σε χαμηλή φωτιά χωρίς να τα ροδίσετε (δηλαδή μέχρι να «ιδρώσουν» ), ανακατεύοντας συχνά για 2-3 λεπτά.

Αφαιρέστε το τηγάνι από τη φωτιά και αφήστε το μείγμα να κρυώσει. Τρίψτε το αρνί (με μηχανή κιμά, μαχαίρι ή, αν προτιμάτε, αναθέστε την εργασία στον κρεοπώλη σας).

Κόψτε το ζαμπόν σε κύβους, καθαρίστε και ψιλοκόψτε το σκόρδο και το μαϊντανό. Προσθέστε τον κιμά αρνιού και όλα τα υπόλοιπα υλικά για τη γέμιση στο τηγάνι.

Αλατοπιπερώστε και ανακατέψτε καλά: η γέμιση είναι έτοιμη.

Με ένα μαχαίρι με οδοντωτή λεπίδα (θα είναι πιο εύκολο), κόψτε την κορυφή από τις ντομάτες και στη συνέχεια αδειάστε τις με ένα κουτάλι.

Αλατίστε το εσωτερικό των ντοματών και αφήστε τις να στραγγίσουν με την κούφια πλευρά προς τα κάτω πάνω σε μία σχάρα για περίπου 15 λεπτά.

Στη συνέχεια γεμίστε τις με το κουτάλι. («Γεμίστε τις γενναιόδωρα!» προτείνει η σεφ).

Τοποθετήστε τις γεμιστές ντομάτες σε ένα ταψί αλειμμένο με ελαιόλαδο. Ψήστε τις για 30 λεπτά και σερβίρετε τις ζεστές.

Επιπλέον συμβουλή: Αφήστε χρόνο για να «στραγγίσουν» οι ντομάτες αλατίζοντας τις και αφήνοντάς τις να σταθούν για 15 λεπτά ανάποδα. Έτσι, το λαχανικό χάνει λίγο από το νερό του, δεν αποβάλλει υπερβολική ποσότητα χυμού κατά το ψήσιμο και δεν μαλακώνει υπερβολικά.