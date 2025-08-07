Φανταστική συνταγή για γεμιστές ντομάτες με μανιτάρια από την πολυβραβευμένη σεφ Anne-Sophie Pic – Ο συνδυασμός που «απογειώνει» τη γεύση

marinasiskos

timeout

Συνταγή για γεμιστές ντομάτες με μανιτάρια από την πολυβραβευμένη σεφ Anne-Sophie Pic. Φωτογραφία: Freepik
Συνταγή για γεμιστές ντομάτες με μανιτάρια από την πολυβραβευμένη σεφ Anne-Sophie Pic. Φωτογραφία: Freepik

Κανείς δεν μπορεί να συνδυάσει τη φρεσκάδα της ντομάτας με τα μυστικά των μανιταριών όπως η Madame Pic. Τη συνταγή για γεμιστές ντομάτες με μανιτάρια, υπογράφει η διεθνούς φήμης και πολυβραβευμένη σεφ Anne-Sophie Pic.

Τα μυστικά για πεντανόστιμη παρμιτζάνα μελιτζάνας – Η συνταγή 200 ετών που ξετρελαίνει και έχει βραβευτεί με Μισελέν

Μία από τις κορυφαίες εκδοχές που θυμίζουν Κυριακή στην ιταλική ύπαιθρο, είναι με ρύζι. Ωστόσο, οι ψημένες ντομάτες, δεν έχουν αυστηρούς περιορισμούς. Αφήστε τη φαντασία σας ελεύθερη και εμπλουτίστε με μπαχαρικά.

Οι μόνοι κανόνες είναι να ακολουθήσετε πιστά τις οδηγίες για τις δόσεις και τα υλικά της γέμισης (ώστε να παραμείνει σταθερή και συμπαγής) και να ελέγχετε σχολαστικά το ψήσιμο («αν δεν κάνουν κρούστα, είστε ακόμα στη μέση της διαδικασίας», θα έλεγε ο γευσιγνώστης μέσα μας).

Η εύκολη συνταγή του Jamie Oliver με 5 συστατικά που είναι ιδανική για το καλοκαίρι – Έτοιμη σε λίγα λεπτά στο Air Fryer

Για να παρατείνει τη συνταγή έως το τέλος του καλοκαιριού, η Anne – Sophie Pic, η πιο βραβευμένη σεφ όλων των εποχών, ξεφύλλισε τις σημειώσεις της οικογένειάς της και μοιράστηκε στο προφίλ της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το μυστικό της επιτυχίας της γιαγιάς Σουζάν, με μια λαχταριστή «φθινοπωρινή καρδιά» από μανιτάρια.

«Χωρίς ψωμί, όμως», σημειώνει με έμφαση: οι γεύσεις είναι γκουρμέ, η γήινη αίσθηση διεισδύει στην καλοκαιρινή επικάλυψη των τελευταίων λαχανικών εποχής.

Ο «βασιλιάς της καρμπονάρα» αποκαλύπτει τη συνταγή του – Το πιάτο θα σας μείνει αξέχαστο

Το μυστικό, άλλωστε, κρύβεται και στο κρέας του αρνιού που αναμιγνύεται με τα μανιτάρια Champignon, καθώς και στην επιλογή του τύπου λαχανικού και στην ηχηρή χορωδία βοτάνων που δίνουν φωνή στο λαχανικό.

Ποιος άλλος από την κυρία Pic μπορεί να συνδυάσει τη λάμψη της ντομάτας με τη σκιά του υπόγειου κόσμου των μανιταριών;

Γεμιστές Ντομάτες της Anne – Sophie Pic με Μανιτάρια και Αρνί

Συνταγή

Υλικά για τη γέμιση:

  • 1 μικρό κρεμμυδάκι
  • 4 μεγάλα μανιτάρια Champignon
  • 250 γρ. κιμά αρνιού (από ώμο αρνιού)
  • 100 γρ. ζαμπόν
  • 1 σκελίδα σκόρδο
  • 1 κουταλιά της σούπας μαϊντανό
  • 20 γρ. τριμμένη παρμεζάνα
  • 1 αυγό
  • 1 κομματάκι βούτυρο
  • 1 πρέζα αλάτι
  • 1 γύρισμα πιπεριέρας

Για τις ντομάτες:

  • 4 μεγάλες, σφιχτές ντομάτες κατάλληλες για γέμιση
  • 1 πρέζα αλάτι
  • 1 δόση ελαιόλαδο

Εκτέλεση

Προθερμαίνετε τον φούρνο στους 180°C.
Ξεφλουδίστε το κρεμμυδάκι και τα μανιτάρια Champignon. Κόψτε το κρεμμύδι σε λεπτές φέτες και τα μανιτάρια σε κύβους.
Σε ένα τηγάνι, λιώστε το βούτυρο σε χαμηλή φωτιά.

Προσθέστε το κρεμμύδι και τα μανιτάρια και μαγειρέψτε τα σε χαμηλή φωτιά χωρίς να τα ροδίσετε (δηλαδή μέχρι να «ιδρώσουν» ), ανακατεύοντας συχνά για 2-3 λεπτά.

Αφαιρέστε το τηγάνι από τη φωτιά και αφήστε το μείγμα να κρυώσει. Τρίψτε το αρνί (με μηχανή κιμά, μαχαίρι ή, αν προτιμάτε, αναθέστε την εργασία στον κρεοπώλη σας).

Κόψτε το ζαμπόν σε κύβους, καθαρίστε και ψιλοκόψτε το σκόρδο και το μαϊντανό. Προσθέστε τον κιμά αρνιού και όλα τα υπόλοιπα υλικά για τη γέμιση στο τηγάνι.

Αλατοπιπερώστε και ανακατέψτε καλά: η γέμιση είναι έτοιμη.

Με ένα μαχαίρι με οδοντωτή λεπίδα (θα είναι πιο εύκολο), κόψτε την κορυφή από τις ντομάτες και στη συνέχεια αδειάστε τις με ένα κουτάλι.

Αλατίστε το εσωτερικό των ντοματών και αφήστε τις να στραγγίσουν με την κούφια πλευρά προς τα κάτω πάνω σε μία σχάρα για περίπου 15 λεπτά.

Στη συνέχεια γεμίστε τις με το κουτάλι. («Γεμίστε τις γενναιόδωρα!» προτείνει η σεφ).

Τοποθετήστε τις γεμιστές ντομάτες σε ένα ταψί αλειμμένο με ελαιόλαδο. Ψήστε τις για 30 λεπτά και σερβίρετε τις ζεστές.

Επιπλέον συμβουλή: Αφήστε χρόνο για να «στραγγίσουν» οι ντομάτες αλατίζοντας τις και αφήνοντάς τις να σταθούν για 15 λεπτά ανάποδα. Έτσι, το λαχανικό χάνει λίγο από το νερό του, δεν αποβάλλει υπερβολική ποσότητα χυμού κατά το ψήσιμο και δεν μαλακώνει υπερβολικά.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ
περισσότερα
06:15 , Πέμπτη 07 Αυγούστου 2025

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο 1 στους 10 ανθρώπους θα βρει την αράχνη σε 7 δευτερόλεπτα

Μόνο άνθρωποι με πολύ μεγάλη παρατηρητικότητα και άριστες γνωστικές δεξιότητες μπορούν να λύσο...
22:30 , Τετάρτη 06 Αυγούστου 2025

Αριθμολογία: Οι άνθρωποι που έχουν γεννηθεί αυτές τις 5 ημερομηνίες είναι πιο επιρρεπείς στην απιστία

Δεν είναι λίγοι εκείνοι που θεωρούν πως η αριθμολογία παρέχει σημαντικές πληροφορίες για τα χα...
20:01 , Τετάρτη 06 Αυγούστου 2025

Πορτοκάλια: Πώς να τα διατηρήσετε φρέσκα για περισσότερο – Το κοινό λάθος που προκαλεί μούχλα και πρέπει να αποφεύγετε

Τα πορτοκάλια είναι ένα αγαπημένο σνακ για το καλοκαίρι, πλούσιο σε βιταμίνη C. Ωστόσο, αυτά τ...
17:04 , Τετάρτη 06 Αυγούστου 2025

Κουίζ για την παλιά Αθήνα: Αναγνωρίζετε την οδό; Είναι από τις πιο γνωστές

Όταν κοιτάζεις παλιές φωτογραφίες της Αθήνας καταλαβαίνεις πόσο έχει αλλάξει η πρωτεύουσα. Μιλ...
MUST READ

Η κοσμική ακτινοβολία έδωσε στους Fantastic Four υπερδυνάμεις – Αλλά τι θα έκανε σε έναν άνθρωπο στην πραγματική ζωή;

Φρίκη: Νηπιαγωγός βίασε και έπνιξε σε μπανιέρα 4χρονο κοριτσάκι για να εκδικηθεί τον πατέρα της – «Μου ράγισες την καρδιά – Θα κάψω τη δική σου»

Κίνα: Νέο αλλόκοτο trend προκαλεί σάλο και οργή – Μετατρέπουν τα καπό των αυτοκίνητων σε… ενυδρεία με ζωντανά ψάρια