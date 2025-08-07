Νέα Στύρα: Εντός της ημέρας θα κατατεθεί το σχέδιο αποκόλλησης του φέρι μποτ – Πολλά τμηματικά «σκισίματα» εντόπισαν στο πλοίο οι δύτες

Εντός της ημέρας αναμένεται να κατατεθεί στην αρμόδια Λιμενική Αρχή και το Υπουργείο Ναυτιλίας το σχέδιο αποκόλλησης και ναυαγιαίρεσης του φέρι μποτ που έπεσε σε ξέρα κατά το δρομολόγιο Νέα Στύρα – Αγία Μαρίνα.

Σύμφωνα με πληροφορίες αυτή τη στιγμή πάνω στο πλοίο βρίσκεται συνεργείο για να εκτιμήσει την κατάσταση και μόλις κατατεθεί και λάβει έγκριση το σχέδιο, θα αρχίσει η διαδικασία της αποκόλλησης του φέρι μποτ. Στο σημείο βρίσκονται δύο ρυμουλκά, ένα αντιρρυπαντικό σκάφος και ένα πλοίο του Λιμενικού Σώματος.

Νεότερες πληροφορίες σχετικά με το ρήγμα που εντόπισαν οι δύτες κατά την αυτοψία, αναφέρουν ότι πρόκειται για τμηματικά «σκισίματα» και όχι για ένα μεγάλο, συνεχές και ενιαίο ρήγμα. Αυτό υπολογίζεται ότι έχει μήκος περίπου 10- 15 μέτρων.

Σημειώνεται ότι μέχρι να κατατεθεί και να λάβει το «πράσινο φως» το σχέδιο αποκόλλησης, θα παραμείνει ακόμα για ώρες το πλοίο στο συγκεκριμένο σημείο.

Υπό κράτηση ο 60χρονος πλοίαρχος – Αύριο ενώπιον του ανακριτή

Αύριο ο καπετάνιος του πλοίου αναμένεται να μεταφερθεί ενώπιον του ανακριτή ενώ το υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας στέλνει στον Εισαγγελέα την πλοιοκτήτρια εταιρία αφού για ώρες μετά δεν είχε κάνει τις απαραίτητες ενέργειες για να μεταφερθεί το πλοίο.

Σημειώνεται πως ακόμη πολλοί από τους επιβάτες του πλοίου παραμένουν σε ξενοδοχεία της περιοχής, αναμένοντας το πλοίο να φτάσει στη στεριά και εκείνοι με τη σειρά τους να πάρουν αυτοκίνητα και προσωπικά αντικείμενα και να συνεχίσουν το ταξίδι και τις διακοπές τους.

Ο 60χρονος πλοίαρχος ισχυρίστηκε στην απολογία του ότι δεν λειτούργησαν τα πηδάλιά του και ότι δεν είδε την ξέρα. Του ασκήθηκε δίωξη για πρόκληση ναυαγίου. Προς το παρόν τέθηκε υπό κράτηση με εντολή του ανακριτή και θα επαναπροσαχθεί την Παρασκευή.

Την ίδια ώρα, ολιγωρία και σοβαρές παραλείψεις οι οποίες θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των επιβατών, τη διασφάλιση των περιουσιών τους και την προστασία του περιβάλλοντος παρατηρούνται από τις ενέργειες οι οποίες δεν έγιναν μετά την προσάραξη του πλοίου.

Για τις παραλείψεις αυτές, χρειάστηκε το Υπουργείο Ναυτιλίας να ενημερώσει τον αρμόδιο Εισαγγελέα. Συγκεκριμένα: