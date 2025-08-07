Άγιος Δημήτριος: Δικογραφία για 2 οργανωμένους οπαδούς που έσπασαν μηχανή και ανέβασαν φωτογραφία στα social media

Δύο οργανωμένοι οπαδοί ομάδας ταυτοποιήθηκαν για την επίθεση με οπαδικό υπόβαθρο που σημειώθηκε στις 27 Νοεμβρίου στον Άγιο Δημήτριο, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία –κατά περίπτωση- για εγκληματική οργάνωση, φθορά ξένης ιδιοκτησίας, ληστεία, όπλα, ναρκωτικά και παραβάσεις της νομοθεσίας περί αθλητισμού.

Άγιος Δημήτριος:

Όπως προέκυψε, οι ανωτέρω, από κοινού με ακόμα 3 μη ταυτοποιημένα άτομα, ανέμεναν οπαδό άλλης ομάδας έξωθεν της οικίας του και όταν εκείνος στάθμευσε την μοτοσυκλέτα του, κινήθηκαν εναντίον του εξυβρίζοντάς τον.

Στη συνέχεια, το θύμα διέφυγε τρέχοντας από το σημείο και οι δράστες αφαίρεσαν από τη μοτοσικλέτα του αυτοκόλλητα με οπαδικό περιεχόμενο, προκαλώντας, παράλληλα, φθορές σε αυτή, με αιχμηρό αντικείμενο.

Οι δράστες αποχώρησαν από το σημείο με όχημα, ωστόσο, σε σύντομο χρονικό διάστημα, επανήλθαν και φωτογράφησαν τη μοτοσυκλέτα, στην οποία προκάλεσαν περαιτέρω φθορές.

Από τις έρευνες προέκυψε ότι φωτογραφία από την εν λόγω επίθεση αναρτήθηκε σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης από χρήστη που αναρτά υλικό οπαδικού περιεχομένου για λογαριασμό οπαδών συγκεκριμένης ομάδας.

Στο πλαίσιο αξιοποίησης του συγκεντρωθέντος υλικού και ανάλυσης ψηφιακών μέσων, ταυτοποιήθηκαν οι -2- από τους δράστες, ενώ σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν χθες, Τετάρτη 6 Αυγούστου 2025 στις οικίες τους, συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

-2- κινητά,

μικροποσότητα κάνναβης,

συσκευή γεωεντοπισμού (GPS),

-2- σπρέι,

-2- φούτερ οπαδικού περιεχομένου,

πλήθος αυτοκόλλητων διαφορετικών ομάδων και

μπρελόκ ομάδας.

Ο ένας δράστης συνελήφθη και θα οδηγηθεί στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ η σχηματισθείσα δικογραφία θα υποβληθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.