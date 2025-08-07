Τραγωδία στη Ναύπακτο: Νεκρός 35χρονος που έπεσε από σκαλωσιά κατά τη διάρκεια ανακαίνισης

Τραγωδία στη Ναύπακτο: Νεκρός 35χρονος που έπεσε από σκαλωσιά κατά τη διάρκεια ανακαίνισης
Τραγική κατάληξη είχε το εργατικό ατύχημα που σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης (07/08) στην Ναύπακτο, όταν 35χρονος εργάτης έπεσε από σκαλωσιά κατά τη διάρκεια ανακαίνισης.

Το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί στην οδό Αθανασιάδη Νόβα στη Ναύπακτο, δίπλα από το 1ο Γυμνάσιο της πόλης. Σύμφωνα με τις πληροφορίες του npress.gr, ένας 35χρονος εργάτης αλβανικής καταγωγής, γνωστός στην τοπική κοινωνία ως Ντίνο, τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι έπειτα από πτώση από σκαλωσιά, κατά τη διάρκεια εργασιών ανακαίνισης σε κατοικία.

Ο άτυχος εργάτης έφερε βαριά χτυπήματα στο αριστερό μέρος του κεφαλιού του και μεταφέρθηκε εσπευσμένα με ασθενοφόρο στο Νοσοκομείο Μεσολογγίου. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, λίγη ώρα αργότερα κατέληξε, υποκύπτοντας στα τραύματά του.

Οι Αρχές διερευνούν τις συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα, ενώ αναμένονται οι καταθέσεις από συναδέλφους του και τυχόν αυτόπτες μάρτυρες.

